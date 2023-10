“Të jesh prokuror nuk është luks”, Balla: Gjithë shteti shqiptar në mbrojtje të tyre

14:40 10/10/2023

Në një intervistë për Klan News, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla foli për garën që është hapur për prokurorët në SPAK. Ai u shpreh se shteti shqiptar garanton sigurinë e plotë të prokurorëve dhe familjarëve të tyre.

“Të jesh prokuror nuk është luks, është në ballë të luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar, të gjithë fenomeneve negative të shoqërisë. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, në vendet më demokratike. Sot, prokurorët e them me bindje janë më të paguar se kurrë, më të mbrojtur, më të përkrahur dhe komplet legjislacioni i ndryshuar dhe krijimi i KLP-së janë garanci e shtuar për ta.

Kuptohet, të jesh prokuror do të thotë të jesh në simbiozë, në bashkëjetesë me krimin, kanë rriskun bashkë me strukturat e tjera që mbajnë shtetin në këmbë. Në fund, Prokuroria është organi që duhet ta përkthejë të gjithë këtë veprimtari, ta kornizojë dhe t’ja dërgojë Gjykatës. Normale që prek interesa dhe kështu bëhet pjesë vulnerabël dhe nga elementë kriminalë kjo ka qenë prej vitesh, nuk është risi. Komisioni ynë i Mbrojtjes së Prokurorëve e ka rutinë të vendosë masa sigurie për prokurorët që ndihen të rrezikuar, qoftë në jetën e tyre apo të familjarëve.”

Më konkretisht, Balla tha se ekziston një komision i posaçëm prej 5 përfaqësuesish nga instanca të ndryshme.

”Pranë KLP-së ekziston një komision i posaçëm që ka në përbërje një përfaqësues nga Ministria e Brendshme, një përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, një përfaqësues nga Ministrisë së Drejtësisë dhe titullari i Prokurorisë, që të themi është prokurori i rriskuar. Këta 5 anëtarë ndonjëherë mblidhen dhe në mënyrë urgjente për të miratuar mbrojtjen e prokurorit. Pastaj mbrojtja fizike e familjarëve apo pasurisë bëhet nga Policia apo Ministria e Brendshme. Gjithë shteti shqiptar është në mbrojtje të prokurorëve, në ato përmasa dhe cilësi të të gjithë organizimit shtetëror.”

Në përfundim, Balla tha se si prokurorët, ashtu dhe gjyqtarët janë në role të riskuara.

“Në Shqipërinë aktuale dhe avokatët janë të rriskuar, struktura është e tillë. Nuk do t’i ndaja.”/tvklan.al