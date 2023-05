“Të lutem mos…”, një mesazh nga ish i dashuri i prish fejesën vlonjates

14:30 06/05/2023

Mjaftoi një mesazh nga ish i dashuri për ta bërë një vajzë nga Vlora të prishte fejesën.

Korrespondenti i “Aldo Morning Show” në Tv Klan ka raportuar këtë të Shtunë se fejesa e çiftit u festua vetëm dy ditë më parë, ndërsa vajza është rikthyer te ish i dashuri.

“Kishte diku te dy ditë që çifti kishte kurorëzuar atë fejesën e tyre si i thonë. Vajtën njerëzit e djalit i kërkuan dorën dhe çdo gjë ishte normale. Por, në darkë vajzës i vjen një mesazh nga ish-i dashuri i saj, i cili i thotë të lutem mos u fejo, unë dua të rikthehem me ty etj etj. Edhe vajza aq donte domethënë, i zgjoi atë ndjenjën e dashurisë që kishte dhe e ka prishur fejesën. Dhe ka vendosur që të vazhdojë jetën me ish të dashurin, është kthyer te ish i dashuri. Familjarët e djalit kanë shkuar te i ati i vajzës, gjasme kanë folur keq për djalin, variantet dhe e kanë mbyllur me aq”, raportoi Albi nga Vlora./tvklan.al