Nën kërcënimin e kallashnikovit vodhën para në një firmë ndërtimi, arrestohet njëri prej autorëve

10:35 02/04/2023

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Outsider” është arrestuar 32-vjeçari S.C. i cili në bashkëpunim me një tjetër në orët e para të mëngjesit të djeshëm të maskuar dhe duke kërcënuar me një arme zjarri kallashnikov, kanë marrë një shumë parash, në zyrën e një firme private ndërtimi në fshatin Dukat i Ri dhe më pas janë larguar me automjet.

32-vjeçari ka precedentë të mëparshëm penal në fushën e vjedhjes.

Vijon puna për identifikimin dhe kapjen e bashkëpuntorit të 32-vjeçarit.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar automjeti që dyshohet se është përdorur gjatë kryerjes së këtij krimi, si dhe një celular.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprime të mëtejshme./tvklan.al