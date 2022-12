“Të mbaroj juridikun e të shkoj në Londër”, qytetarja jep këshillën për vajzën: Trim i mirë e rrëzë gurit

10:57 19/12/2022

Këtë të hënë në emisionin “Aldo Morning Show”, në Tv Klan u diskutua një temë e cila prek shumë nga familjet shqiptare. Rasti i diskutuar ishte se ku duhet të jetojnë dy të rinj pas fejesës në një kohë që vajza po mbarin studimet për juridik në Shqipëri, ndërsa djali ka hapur një firmë pastrimi në Londër.

Shumë qytetarë kanë dhënë mendimet e tyre për këtë temë, e mes tyre edhe Talia e cila bëhet shpesh pjesë e diskutimit të temave të tilla. Ajo thotë se vajza sapo të mbaroj studimet duhet të shkoj në Londër, pasi ai e ka ngritur punën, e nëse do jetë e zgjuar mund të bëjë njësimin e diplomës atje dhe të kërkojë të punësohet.

Thalia: Një ditë dhe javë të mbarë! Në lidhje me temën, do i thosha vajzës mbaroje shkollën dhe sa të mbarojë shkollën ajo të shkoj te i fejuari nëse ekziston dashuria.

Aldo: Po ekziston dashuria.

Thalia: Pra nëse e ndien ajo shpirtërisht këtë djalë…

Aldo: Po djali mund ta ndiej shpirtërisht këtë vajzë?

Thalia: Urdhëro?

Aldo: Po djali mund ta bëjë këtë punë?

Thalia: Po, po shiko djali ka zënë vend dhe dikur është thënë një fjalë, trim i mirë e rrëzë gurit.

Aldo: Rrëzë gurit?!

Thalia: Ose rrëzë shpellës.

Aldo: Ai është në Londër moj ça shpelle.

Thalia: Po është një fjalë e urtë, trim të mirë e rrëzë shpellës.

Aldo: Po varet se për kë është thënë kjo.

Thalia: Po djalin e kemi në Londër ku ka më mirë. Pra vajza nëse na del juriste sot me keqardhje e them janë bërë juristë ekonomistë dhe profesione të tjera me tepri.

Aldo: Në fakt firmë pastrimi ka pak Londra.

Thalia: Firma e pastrimit, pse duhet ta denigroj unë këtë profesion, si çdo profesion tjetër është edhe kjo, e rëndësishme është se djali është punëtor, ai i është futur një investimi aq sa ai ndihet mirë. Pse mos të vejë vajza?

Aldo: Më dëgjo pak, po djali pse mos të kthehet në Tiranë?

Thalia: Po djali çdo bëjë këtu, s’e lënë, janë zënë këto firmat, nuk ka mundësi djali ta bëjë këtu.

Aldo: Po goca ça do bëjë?

Thalia: Po goca po të jetë e aftë le të njësoj diplomën, ashtu si shumë të tjerë e kanë njësuar diplomën dhe jetojnë për së mbari edhe në botën e qytetëruar. Nëse kemi një vajzë të mençur me dëshirë për të studiuar unë kam raste plot që kanë ikur nga vendi i tyre dhe kanë njësuar diplomat atje ku jetojnë dhe jetojnë për bukuri./tvklan.al