Të mërkurën derbi Tirana-Partizani

23:51 20/12/2022

Ndeshje përcaktuese për kreun e renditjes

Derbi i kryeqytetit është ndeshja më e rëndësishme e javës së 15 të Superligës. Në këtë sfidë Tirana shkon pas goditjes së marrë nga Teuta dhe Orges Sdhehi e di se ndryshimi në skuadrën e tij duhet të jetë thjeshte nga ana psikologjike. Por sukses do të ketë ajo skuadër që do të dijë të kontrollojë më mirë emocionet.

Tirana ka disa lojtarë jo në formë për arsye fizike, megjithatë Shehi shpreson që problemet të mos ndikojnë në ndeshje. Partizani do të përpiqet të ruajë vendin e parë.

“Nëse Partizani është më i fortë, këtë gjë do ta tregojë ndeshja ndaj Tiranës. Jam shprehur dhe më parë që unë do të tentojë t’i fitojë ndeshjet. Shpresoj që kjo ndeshje ndaj Tiranës do të jetë ajo e duhura. Derbi nuk përbën aspak diferenca të thuash që është ndeshje për një pikë. Partizani ka pësuar shumë gola, por gjendet në vendin e parë. Sigurisht duhet të përmirësohemi në këtë aspekt.

Java e 15 do të jetë e fundit për vitin 2022. Menjëherë të kuqtë do të përfshihen në merkaton e dimrit.

