Të mërkurën dhe të enjten rrebeshe shiu

10:10 08/05/2023

Porja: Deri në fundjavë moti do jetë i paqëndrueshëm, do ketë dhe ulje të temperaturave

Kjo e hënë ka nisur me diell dhe me temperatura të larta. Por sipas parashikimeve të sinoptikanëve, kushtet e motit do të ndryshojnë, sidomos në mesin e javës pritet të ketë reshje dhe shtrëngata shiu.

Ndryshe nga fundjava që temperaturat arritën deri në 30 gradë Celsius, prej ditës së mërkurë, vlerat maksimale do të ulen me disa gradë.

Meteorologët thonë se edhe dita e dielë që përkon me zgjedhjet vendore, pritet të shoqerohet me reshje dhe mot të freskët. Ndërkohë pas datës 16 Maj do mbizotërojnë ditët me diell dhe temperaturat e larta.

