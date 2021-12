Të mërkurën pushon shiu

11:34 27/12/2021

Sinoptikanët: Ndërrimi i viteve me një mot të qëndrueshëm për të festuar

Reshjet e shiut që kanë nisur javën do të zgjasin deri të mërkurën. Sinoptikania Lajda Porja në Klan News tha se qytetarët nga e mërkura do të kenë një mot me temperaturë relativisht të grohta dhe pa reshje shiu. Nata e ndërrimit të viteve do të ketë vranësira sipas saj por përjashtoi për Tiranën reshjet e shiut duke u dhënë mundësi qytetarëve të mund të frekuentojnë sheshet festive.

“Që nga dita e enjte, e premtja që përkon edhe me natën e ndërrimit të viteve ka një përmirësim të dukshëm të motit. Tirana parashikohet të jetë me mot të kthjellët dhe të ngrohtë”.

Sipas znj. Porja Dhjetori i këtij viti ka qenë nga më të ftohtët e viteve të fundit, duke u krahasuar me atë të vitit 1990.

“Ky Dhjetor ka qenë shumë i ngjashëm me Dhjetorët e viteve ’90 pasi ka patur temperatura të ulëta dhe e kemi ndierë dimrin”.

Znj. Porja ka folur edhe për ndryshimet klimatikë dhe ngohjen globale që ka sjellë problematika në të gjithë botën e në disa vende edhe zhvendosje të stinëve. Ndërsa ky fenomen në Shqipëri është reflektuar me shtrirje më të gjatë në kohë të ditëve të nxehta dhe netëve tropikale.

“Vera e kaluar nëse e marrim për Shqipërinë ka patur temperatura shumë të larta. Gushti në të paktën 25 ditë ka shënuar temperatura shumë më të larta krahasuar me vlerat që duhet të jenë”.

Sipas saj, ndryshimet klimatike kërkojnë marrjen e masave për shmangien e fenomeneve si zjarret apo përmbytjet që kanë prekur vendin tonë vitet e fundit.

Klan News