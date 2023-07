Të mërkurën tërhiqet vala e të nxehtit

20:47 25/07/2023

Meteorologët: Vlerat maksimale do të ulen 6-7 gradë, Korriku mbyllet me temperatura 36 °C

Kjo e martë shënon një nga ditët më të nxehta të Korrikut.

Pas disa ditësh me temperatura përvëluese mbi 40 gradë Celsius, dita e Mërkurë do të sjellë ulje të vlerave maksimale me disa grade Celsius.

Sipas meteorologëve muaji Korrik do mbyllet me temperatura 36 gradë Celsius. Ndërkohë që nuk parashikohet që këto ditë vendi ynë të goditet nga stuhitë e erës apo rrebeshe shiu.

Sipas parashikimeve të meteorologëve muaj Korrik ka regjistruar temperaturat më të larta të kësaj vere, jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende të Europës.

