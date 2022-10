“Të mos e vemë GJK në pozitën që të tejzgjasë mahisjen e konflikteve”, Rama komenton padinë e PD për nismën për katet pa leje

Shpërndaje







10:58 20/10/2022

Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë që u zhvillua me rastin e 30-vjetorit të themelimit të Gjykatës Kushtetuese. Kreu i qeverisë tha se herë pas here, “Kushtetuesja” thirret në “ring” nga aktorë të tretë të cilët iu arratisen përgjegjësive duke mos gjetur dot konsensus apo rrugë të ndërmjetme për t’u kuptuar.

Dhe këtu mori shembull vendimin e Partisë Demokratike për të çuar në Gjykatën Kushtetuese nismën e qeverisë për të konfiskuar metrat katrorë pa leje.

“Natyrisht që këtu nuk është faji i Gjykatës Kushtetuese për të mos u keqkuptuar, por i shpërdorimit të saj dhe i tollovitjes së gjirit të veprimtarisë së saj nga aktorë të tretë të cilët iu arratisen përgjegjësive të tyre duke mos gjetur dot as konsensus, as rrugë të ndërmjetme për t’u marrë vesh, por duke thirrur në ring vend e pavend Gjykatën Kushtetuese që për hir të detyrimit të venies së drejtësisë shtrëngohet në debate që janë të penguara nga presioni politik, i drejtpërdrejtë, ose indirekt dhe me vendime pastaj që nganjëherë janë drobitëse pastaj për ata që përpiqen që t’i lexojnë deri në fund, duke mos e arritur dot atë ekuilibrin e artë që duhet të frymëzojë përmes tejçmimit të urtësisë arsyeja e pastër e një Gjykate Kushtetues. Nuk mundet ta shmang dot me gjithë përpjekjen një eveniment të ri dhe ditëve të fundit, unik në tërësinë e veprimtarisë publike dhe politike të këtij vendi në këto 30 vite që nuk është absolutisht e varfër me shfaqje unikale devijimesh. Goditja në Gjykatë Kushtetuese nga parti politike e një vendimi qeverie. E një vendimi qeverie në zbatim të një ligji të kaluar në Kuvendin e Shqipërisë për të ndëshkuar abuzimet me lejet e ndërtimit nga ndërtues që në papërmbajtësinë e tyre e kanë bërë të pamundur mosndëshkimin përfundimtar. Që një vendim qeverie të çohet në Gjykatë Kushtetuese është një akt që të lë pa fjalë, por që një vullnet politik të ngrihet kundër një vendimi qeverie për të marrë në mbrojtje shkelje haptazi të ligjit të një natyre krejt të veçantë, të mishëruara në metra katrorë të prekshëm dhe të matshëm, ky është një kulminacion i ri që e ilustron edhe më së miri se sa kulminacione të mëparshme, atë që po përpiqesha të thosha. Dhe pikëpyetja legjitime që ngrihet është si mund të vetëdijësohemi që jo çdo konflikt i natyrës politike apo edhe i natyrës sociale duhet të zgjidhet nga Gjykata Kushtetuese dhe nga ana tjetër si mundet të evitojmë që duke iu adresuar gjykatës për shumë gjëra që në vende normale zgjidhen në rrugë të tjera, të mos kontribuojmë dhe të mos e vemë Gjykatën Kushtetuese në pozitën të kontribuojë për të tejzgjatur mahisjen e konflikteve. Kushtetuta është e të gjithëve, ajo nuk është gardhi i Gjykatës Kushtetuese. Kësaj të fundit i takon ta bëjë atë sa më të aksesueshme, sa më të gjithëpranuar, sa më të mirëkuptuar”, u shpreh Rama./tvklan.al