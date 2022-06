“Të mos i ngelet hatri askujt”, Rama i drejtohet ministrit të Kosovës: Liburn tani do të kesh 3 gra me të cilat do të bashkëpunosh

12:50 20/06/2022

Ministri i Kosovës i Mjedisit i Infrastrukturës Liburn Aliu dhe po ashtu ministrja e Shqipërisë e Infrastukturës dhe Energjisë Belinda Balluku kanë prezantuar marrëveshjen për përmirësimin e gjendjes së rrugëve të fshatit që lidhin zonat kufitare Shqipëri-Kosovë që do të nënshkruhet ditën e sotme mes dy qeverive.

Pas fjalës së ministrit të Kosovës, kryeministri i vendit Edi Rama ka shkëmbyer batuta duke thënë se nuk e di pse është ky entuziazëm i madh për të bashkëpunuar me ministrin Liburn Aliu teksa ka shtuar sërish mes batutave se shpreson të mos i ngelet hatri askujt.

Liburn Aliu, Ministri i Mjedisit dhe Infrastrukturës: Marrëveshje për studimin e përmirësimit të gjendjes së rrugëve të fshatit ndërkufitare që lidhin zonat kufitare Shqipëri-Kosovë është marrëveshje e rëndësishme për arsye se bëhet fjalë për zona të thella malore, për fshatra të cilat e kanë kufirin në mes. Kjo do të sjellë transport të lehtë, lëvizueshmëri të mirë. Është një marrëveshje që prek interesin e qytetarëve në zonat malore

Belinda Balluku: Ne përmes kësaj marrëveshje do të ngrejmë një komitet të përbashkët që ka për synim të përmirësojë gjendjen e stukturës rrugore përmes një studimi, përmirësimin e rrugëve ndërkufitare, rritjen e aksesit në shërbimit bazë dhe lehtësimin e lëvizueshmërisë përmes përmirësimit të infrastrukturës rrugore. Të studiojmë ku janë zonat ku mund të ndërhyjmë. Me ngritjen e komitetit do të nisim nga puna.

Edi Rama: Shpresoj të mos i ngelet hatri askujt, por ka një entuziazëm të madh për bashkëpunim me Liburnin, nuk e di a është rezultat i faktit që janë dy ministre me të cilat Liburni ka gjetur mënyën se si të maksimizojë reaultatin apo është ndonjë gjë tjetër, por besoj se ti Liburn në drekën e punës do ta ndash këtë përvojë me gjithë kolegët e tjetër sepse ka shumë frustim pse nuk kemi dhe ne Liburnin për bashkëpunim. Për ju të dy nuk ka asnjë lloj zilie, xhelozie. Do të ishte mirë që në mbledhjen e ardhshme, siç do të bëhet sot prezantimi i portit dhe hekurudhës të prezantohet një master plan për rrugët kufitare, për temën, gjë që do të donte dhe përfshirjen e ministrave përkatës së bujqësisë. Liburn tani do të kesh 3 gra me të cilat do të bashkëpunosh, dhe një koleg nga qeveria e Kosovës, por ti do të jesh kordinatori që të kemi sukses të plotë në këtë punë./tvklan.al