Të paktën 9 persona të vrarë nga sulmet ajrore ruse në Ukrainë

09:45 23/03/2023

Të paktën 9 persona mbetën të vrarë nga sulmet ajrore ruse në qytetet ukrainase më 22 mars, teksa luftimet e ashpra vazhduan në rajonin lindor të Donjeckut për kontrollin e qytetit të Bakmutit.

Të paktën tetë persona u vranë dhe shtatë u plagosën kur dy konvikte të një kolegji në Rzhyshchiv u goditën, rreth 64 kilometra në jug të Kievit, thanë shërbimet e urgjencës në Facebook.

Një person u shpëtua nga vendi i ngjarjes dhe katër persona besohet se ishin të bllokuar nën rrënoja. Operacionet e shpëtimit vazhduan kërkimin gjatë natës së kaluar, raporton agjencia e lajmeve Reuters.

Disa orë më vonë, dy ndërtesa banimi u sulmuan me raketa në qytetin juglindor të Zaporizhjas. Një person u vra dhe 29 u dërguan në spital nga ai sulm, tha ministri i Brendshëm Ihor Klymenko. Administrata ushtarake rajonale tha se sulmi “nuk kishte qëllime ushtarake”. Klymenko tha se autoritetet në vend regjistruan “një krimi tjetër lufte të Federatës Ruse kundër popullsisë civile”.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in ???????? or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU