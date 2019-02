Te Partizani synojnë shkëputjen

Partizani kërkon të thellojë diferencën me ndjekësit, duke kërkuar fitoren me Laçin. Humbja e Kukësit me Teutën të premten dhe një sukses do ta çonte në 10 pikë diferencën me durrsakët që janë në vendin e dytë.

“Maksimumi është fitorja, e kemi ecurinë, kemi ardhur me meritë deri këtu”, thotë trajneri Skënder Gega.

Egzon Belica shpreson se fryma e grupit do të ndihmojë ekipin të fitojë: “Suksesi i këtij viti i Partizanit ka qenë vetëm grupi. Nuk duhet ta marrim lehtë, pasi vështirësojmë punën”.

Të dielën do të luhen edhe ndeshje të tjera të javës së 22 të Superligës, ku veçohet takimi Flamurtari-Skënderbeu.

Tv Klan