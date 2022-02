Të premten, fluturimi i parë i linjës Shkup-Sofje

20:08 10/02/2022

Hapi i parë konkret i bashkëpunimit mes vendeve

Në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, të premten paradite, nga Sofja do të aterojë aeroplani i avion-kompanisë “Guliver”, me çka do të realizohet fluturimi i parë në këtë linjë.

Me këtë linjë do të mbërrijnë delegacionet e Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, të udhëhequr nga Ministrat për Transport dhe Lidhje, si dhe tur-operatorë nga dy vendet. Aktivitetet do të vazhdojnë me takimin në Klubin e Deputetëve ku duhet të shqyrtohen mundësitë dhe të definohen detajet rreth kësaj linje ajrore që sipas paralajmërimeve, nga muaji i ardhshëm duhet të jetë e rregullt. Njëkohësisht duhet të konstatohen edhe pakot turistike që pritet të ndihmojnë në rritjen e numrit të vizitave të ndërsjella të turistëve nga të dyja vendet.

Para fluturimit të nesërm, në Sofje takohet grupi i punës për bashkëpunim në fushën e infrastrukturës, transportit dhe ndërlidhjes. Në takim shqyrtohen çështje me interes të përbashkët në pjesën e trafikut rrugor, lidhjes së transportit dhe digjitalizimi.

Lidhja ajrore Sofje-Shkup është hapi i parë konkret i bashkëpunimit që u paralajmëruar pas takimit të parë të Kryeministrave Dimitar Kovaçevski dhe Kiril Petkov më 18 Janar në Shkup.

Një javë më vonë, më 25 Janar, dy Qeveritë në Sofje mbajtën seancë të përbashkët dhe nënshkruan dy dokumente për përforcimin e lidhjes infrastrukturore midis dy vendeve, për linjë të drejtpërdrejtë Shkup-Sofje dhe për hekurudhën në Korridorin 8.

