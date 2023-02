Të premten nis sezoni i 6-të i “Në Kurthin e Piter Pan”

Shpërndaje







16:03 23/02/2023

Aurela Hoxha dhe Tuna të ftuarat e natës së parë

Rikthehet këtë të premte programi hit i familjes “Në Kurthin e Piter Pan 6”. Këtë sezon përpara pyetjeve zhbiriluese të gazetarëve të vegjël do të vihen personalitete dhe personazhe të medias dhe ekranit, showbizit dhe sportit.

Kasti i fëmijëve është surpriza e këtij edicioni. Ata vijnë nga e gjithë Shqipëria, me temperamente dhe natyra nga më të ndryshmet, me fantazi dhe botë të pasur. Ata do të vënë përpara përgjegjësisë të ftuarit e çdo nate.

Premiera do të nisë me dy figurat që bëjnë lajm në çdo dalje të tyre. Modelja Aurela Hoxha, përpara pjesëmarrjes së saj në Fashion Week Paris do të vijë të ndajë momentet e saj si nënë e dy fëmijëve.

Thyen akullin dhe rishfaqet pas shumë vitesh në një intervistë për veten dhe artin e saj artistja e miliona klikimeve, Tuna. Një tjetër element i këtij edicioni, do të jenë kamerat e fshehta, të cilat do t’i venë vetë fëmijët pëballë situatave befasuese, që prodhojnë humor.

Në këtë sezon të Piter Pan do të qeshim dhe shohim personazhe e rrëfime të rralla, ndaj mos e humbisni!

Këtë të premte në orën 21:00 në ekranin e Tv Klan, niset avioni në bordin e të cilit duan të jenë të gjithë. Një program nga Vera Grabocka dhe Alketa Vejsiu.

Tv Klan