Të rinjtë e FRPD presin me protesta Bashën

15:37 18/01/2022

I qëllojnë me vezë makinës së tij

Ashtu si në Fier, Lulzim Bashën e kanë pritur jo vetëm me protesta por dhe me vezë të hedhura në drejtimin e tij në një takim të zhvilluara me gratë në kryeqytet.

Por Lulzim Basha u shfaq sërish i qeshur dhe i shqetësuar nga kjo protestë.

Edhe pse PD është në krizë që prej Shtatorit kur Lulzim Basha vendosi të largoi nga grupi parlamentar Berishën, ai ju premton grave demokrate se e ardhmja e vendit do të jetë panorama aktuale e kësaj force.

Grave demokratëve ju kërkon të ndahen nga e shkuara.

Me sinqeritet tregon se nuk mungojnë mesazhet kërcënuese në telefonin e tij.

Pas takimit Basha i pyetur nga gazetarët e injoroi sërish protestën e demokratëve kundër tij.

