Të shtëna me armë në Elbasan, policia në kërkim të 34-vjeçarit

Policia e Elbasanit është vënë në kërkim të një 34-vjeçari që qëlloi me armë zjarri në ajër tek vendi i njohur si ‘Shinat e trenit’.

Në një njoftim për shtyp, policia tha se A.S. i doli përpara me armë në dorë një shtetasi që lëvizte me makinë.

Pas një konflikti të momentit, 34-vjeçari mësohet se ka qëlluar dy herë në ajër. Policia tha se nga 2 të shtënat në ajër nuk ka dëmtime në njerëz apo dëme materiale.

Menjëherë pas identifikimit të autorit, agjentët e kanë shpallur në kërkim dhe forca të shumta janë vënë në ndjekje të tij./tvklan.al