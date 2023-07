Të shtëna me armë në ajër në Elbasan pas konfliktit mes 4 personave

14:03 17/07/2023

Një konflikt banal mes 4 personave në Elbasan çoi në përdorimin e armës, fatmirësisht pa persona të lënduar.

Policia ka identifikuar autorët e dyshuar dhe i ka shpallur në kërkim.

A.S. 28 vjeç dhe E.Ç. 44 vjeç dyshohet se qëlluan me armë në ajër pas konfliktit me dy vëllezërit U.G 30 vjeç dhe M.G. 25 vjeç.

Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan arrestuan në flagrancë shtetasin M. P., 40 vjeç, banues në Elbasan, për veprat penale “Përkrahja e autorit të krimit” dhe “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, si edhe shpallën në kërkim shtetasit H. M., 23 vjeç, dhe M. G., 37 vjeç, për veprat penale “Moskallëzim i krimit” dhe “Përkrahja e autorit të krimit”.

Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar automjeti me të cilin qarkullonin shtetasit A. S. dhe E. Ç.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme. /tvklan.al