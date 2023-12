Në foto: Sokol Mjacaj dhe burgu i Peqinit

Trazira në burgun e Peqinit, dyshohet për 1 të burgosur të vrarë dhe 2 të plagosur

14:39 15/12/2023

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në burgun e Peqinit, ku i dënuari me burgim të përjetshëm Sokol Mjacaj është përplasur me dy të dënuar të tjerë me burgim të përjetshëm.

Sipas Drejtorisë së Burgjeve, nga përleshja kanë mbetur të plagosur 2 prej të burgosurve, ndërsa asnjë gardian apo pjesëtar i stafit policor nuk ka mbetur i lënduar.

Mësohet se Sokol Mjacaj, i dënuar përjetë për vrasjen e dy turistëve çekë në vitin 2015 në Shkodër, ka tentuar të vrasë një tjetër të burgosur, Arben Lleshin. I përfshirë në konflikt është edhe i burgosuri tjetër Ilir Xhakja.

Sipas informacioneve jozyrtare, Mjacaj ka qëlluar me armë zjarri. Gjithashtu, bëhet me dije se njëri nga të burgosurit, Arben Lleshi, ka mbetur i vrarë.

Mbetet e paqartë se ku e ka gjetur armën i burgosuri Sokol Mjacaj.

Situata brenda burgut është aktualisht nën kontroll, ndërsa hetimet po ndiqen nga Prokuroria e Elbasanit

