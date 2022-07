Të shtëna me armë në Shkodër

11:10 19/07/2022

Një biznes është qëlluar me armë zjarri mëngjesin e sotëm në fshatin Rrencë të Shkodrës. Sipas policisë, është qëlluar me armë në drejtim të lokalit në pronësi të 56-vjeçarit me iniciale T.P.

Nga të shtënat nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.

Ndërkohë, uniformat blu nisën hetimet për të identifikuar dhe arrestuar autorin e kësaj ngjarjes, si dhe për të zbardhur motivet. /tvklan.al