Plagoset me armë 48-vjeçari në Velipojë

22:13 14/06/2022

Një 48-vjeçar ka mbetur i plagosur me armë zjarri mbrëmjen e së martës në plazhin e Velipojës. I plagosuri është Pjerin Brushtulli, mëson korrespondentja e Klan News në Shkodër, Emi Kalaja.

48-vjeçari u qëllua me armë nga persona të paidentifikuar në zonën e plazhit pranë një resorti. Ai u dërgua në Spitalin e Shkodrës për ndihmë mjekësore. Mësohet se i plagosuri ka marrë plagë në pjesën e barkut.

Ndërkohë në vendngjarje ndodhen forcat e policisë dhe kanë nisur hetimet. Në ndihmë të policisë lokale kanë shkuar edhe grupe të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë dhe kanë rrethuar zonën me qëllim kapjen e autorit/ëve.

“Rreth orës 22:00, në Velipojë, në afërsi të një resorti, në rrethana ende të paqarta është plagosur me armë zjarri, shtetasi P. B. 48 vjeç, banues në Shkodër, i cili po transportohet për në Spitalin Rajonal Shkodër për ndihmë mjekësore. Në vendngjarje kanë shkuar forca të shumta policie dhe grupe të FNSH Shkodër , është rrethuar zona dhe vijon krehja e saj me qëllim kapjen e autorit/eve. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po vijon punën për zbardhjen dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes me qëllim identifikimin e autorit/ëve”, thuhet në njoftimin e Policisë së Shkodrës.

Por kush është i plagosuri Pjerin Brushtulli?

Në vitin 2005, ai është dënuar me 15 vite burg për vrasje nga Gjykata e Apelit të Shkodrës.

“Deklarimin fajtor të të pandehurit Pjerin Gjin Brushtulli për veprën penale të vrasjes me paramendim parashikuar nga neni 78/1 dhe dënimin e tij me 15 vjet burgim. Deklarimin fajtor të të pandehurit për veprën penale të armëmbajtjes pa leje të parashikuar nga neni 278/2 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vjet burgim. Në bashkim të dënimeve, në aplikim të nenit 55 të Kodit Penal e dënon përfundimisht me 15 vjet burgim”, thuhet në vendimin e Gjykatës së Shkodrës në vitin 2004, që më pas është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit.

Pjerin Brushtulli është dënuar për vrasjen e Kolec Nushit në vitin 2002, të dy nga fshati Bërdicë i Shkodrës. Në vitin 2005, kur vendimi mori formë të prerë, Brushtulli u dënua në mungesë pasi ishte në arrati. Ai u kap tre vjet më vonë, në vitin 2008, gjatë një aksioni të forcave policore të Drejtorisë së Shkodrës. /tvklan.al