Të shtëna me armë zjarri në një spital dhe banesë në Roterdam, policia: Të paktën 2 viktima

18:40 28/09/2023

Të paktën dy persona janë vrarë pasi një person i armatosur ka hapur zjarr në spitalin "Erasmus" dhe në një banesë në Roterdam. Autori i dyshuar për ngjarjen është një 32-vjeçar, i cili është arrestuar nga policia.

Më herët, departamenti i policisë së qytetit tha se kishte pasur disa vdekje, por nuk dha një shifër. Mbetet e paqartë nëse ka të plagosur.

'Multiple deaths' after man in military gear opens fire at Rotterdam hospital https://t.co/OE0hKT0sg7 via @MetroUK