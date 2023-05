Të shtëna me armë zjarri në ajër në Pukë, kryebashkiaku Gjonaj: Kanë kërcënuar mbështetës të PS

Shpërndaje







08:48 06/05/2023

26-vjeçari me iniciale K.P., banues në Tiranë është shpallur në kërkim pasi ka qëlluar me armë zjarri në ajër nga një makinë në Pukë. Ngjarja ka ndodhur në mesnatë, rreth orës 00:20 në dalje të qytetit të Pukës, në aksin rrugor Pukë-Furrë Arrëz.

Lidhur me ngjarjen ka reaguar kryebashkiaku i Pukës dhe njëherësh kandidati i PS-së për zgjedhjet e 14 Majit, Gjon Gjonaj. Përmes një deklarate në rrjetet e tij sociale, kryebashkiaku i Pukës, Gjonaj thotë se të shtënat me armë kanë pasur si qëllim kërcënimin e mbështetësve të Partisë Socialiste.

Gjonaj hedh akuza ndaj kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Pukën, Rrok Dodaj, për të cilin thotë se ta harrojë se do ta marrë bashkinë nën presionin e armëve.

“Puka pas shumë vitesh, afër mesnatës së kaluar degjoj krisma armësh, të cilët u shkrehën në qytet nga ata që të importuar me pagesë nga kandidati pa parti i opozitës tentuan të prishin traditën e Pukës. Pasi kanë kërcënuar mbështetës të Partisë Socialiste duke ju drejtuar dhe armën, në largim e sipër, nga mjeti me të cilin ata lëviznin është qëlluar në ajër.

Por a mund t’ju bëhet presion pukjanëve në shtëpinë e tyre?! Këtë ta harroj Rroku që mendon se mund të marrë bashkinë nën presionin e armëve. Ja pra vizioni dhe strategjia përmes të cilës ai kërkon të vijë në pushtet. Puka ka shpalosur qytetari, maturi dhe qetësi në çdo situatë, përfshirë këtu dhe fushatat elektorale dhe këtë nuk do mund ta prish Rroku dhe as njerzit me precedent që ai ka sjell me pagesë në Pukë. I bëj thirrje Policisë së Shtetit të zbardhë ngjarjen menjëherë duke shfrytëzuar provat e gjetura pas kësaj ngjarje.

Një lutje të sinqertë bëj për të gjithë mbështetësit tanë që këto ditë të shmangin provokimet e sojit të këtyre që mendojnë se Puka voton nën kërcënimin e armëve të mercenarëve, të cilët kanë zbarkuar nga qytete të tjera me qëllim friksimi. A mund të ndodhë kjo?! Kurrë Jo! Edhe ata pukjanë që kanë qenë në atë makinë do e ndjejnë shpejt barren e përgjegjësisë për prishjen e kësaj tradite të bashkjetesës dhe harmonisë që karakterizon Puken.

Për të gjithë shqiptarët dua të bëj një sqarim: Nuk është kjo Puka, nuk është ngjarje që ndodh nga pukjanët. Siç e kemi dëshmuar, jemi popull i qetë dhe mikpritës e këtë e tregon dhe fakt se në Pukë ka dhjetra vite që nuk është shkrehur armë.

Ky është kandidati që pretendon të marrë drejtimin e bashkisë që bashkë me humbjen me 14 Maj do të marrë dhe përgjegjësinë e veprimeve të tilla që prishin imazhin e Pukës në prag të këtij sezoni turistik. Zoti bekoftë Pukën”, ka shkruar kryebashkiaku i Pukës, Gjon Gjonaj.

NJOFTIMI I POLICISE:

Qëlloi në mesnatë, me armë zjarri në ajër nga automjeti, Policia identifikon dhe shpall në kërkim autorin.

Vijin puna intensive për kapjen e 26-vjeçarit.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pukë, me marrjen e njoftimit, në mesnatë, rreth orës 00:20, se në dalje të qytetit të Pukës në aksin rrugor Pukë-Fushë Arrëz, ishin dëgjuar të shtëna me armë, menjëherë kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë organizuar punën, ku falë veprimeve të shpejta kanë bërë të mundur identifikimin e shtetasit, i cili ka qëlluar me armë zjarri, në ajër.

Si rezultat i veprimeve të shpejta të shërbimeve të policisë bazuar dhe në inteligjencën informative, u bë e mundur identifikimi i autorit të dyshuar të kësaj ngjarje dhe shpallja në kërkim e shtetasit K. P., 26 vjeç, banues në Tiranë.

Vijon puna intensive për kapjen e tij dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore.

Gjithashtu u bë identifikimi dhe shpallja në kërkim dhe e automjtetit nga i cili ky shtetas ka qëlluar në ajër, duke qënë në lëvizje.

Nën drejtimin e Prokurorisë vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.

Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

/tvklan.al