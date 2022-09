Të shtëna me armë zjarri në drejtim të makinës ku udhëtonin dy policë

Shpërndaje







20:30 02/09/2022

Dy policë janë qëlluar me armë zjarri në Vlorë, teksa udhëtonin me një automjet tip “Audi”. Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ka ndodhur në lagjen “Partizani”, ku nga një makinë tip “Volkswagen” një person ka qëlluar me armë zjarri makinën ku udhëtonin Anxhelo Breshani, me detyrë punonjës i Patrullës së Përgjithshme në komisariatin e Policisë Vlorë dhe Nako Mehmetaj, me detyrë punonjës i Policisë Kufitare në Sarandë. Të dy punonjësit e policisë nuk kanë pësuar dëmtime.

Nga informacionet paraprake mësohet se punonjësit e policisë kanë qenë jashtë shërbimit dhe se automjeti me të cilin po udhëtonte ka qenë privat. Grupi hetimor në vendngjarje po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit./tvklan.al