Lezhë: Vritet për hasmëri Nikolin Lekstakaj

18:48 19/07/2023

Nikolin Marku (Lekstakaj), 42 vjeç u ekzekutua me armë zjarri pasditen e kësaj të mërkure në Lezhë. Ngjarja ndodhi rreth orës 18:30 jashtë një marketi në Balldre, nga ku viktima sapo kishte dalë.

Vrasja ndodhi në sytë e shitëses së marketit. 42-vjeçari i njohur me nofkën “Toli”, u qëllua për vdekje nga persona ende të pa identifikuar.

Dyshimet paraprake janë se vrasja e Lekstakajt, i cili e kishte ndryshuar mbiemrin në Marku në vitin 2013, vjen si pasojë e gjakmarrjes mes dy fiseve Lekstakaj e Nikulaj.

Pistën e hasmërisë e konfirmoi edhe kreu i Policisë së Lezhës Alfred Elezi, në një deklaratë për mediat nga vendi i ngjarjes.

“Sot rreth orës 18:30 kemi marrë njoftim se në fshatin Balldre pranë një supermarketi është vrarë Nikolin Marku Lestakaj. Nga shërbimet e policisë është ngritur grupi hetimor dhe në koordinim plotë me prokurorinë po punohet për dokumentimin e plotë të rastit dhe zbulimin e identifikimin e autorëve. Akoma jemi në fazat e para të hetimit. Dyshojmë për hakmarrje ose gjakmarrje. Po vazhdojmë me verifikimet e duhura, në përfundim do të njoftoheni dhe ju. Po sigurojmë të gjitha provat”, deklaroi Elezi.

Historia e gjakmarrjes mes fiseve Lekstakaj e Nikulaj nisi në vitin 1997, ku një borxh prej 5 mijë lekësh i marrë nga viktima e sotme Nikolin Lekstakaj, në një pikë karburanti, u bë shkak për një histori 26-vjeçare gjakmarrjeje mes palëve, me disa viktima.

I fundit që u ekzekutua pikërisht si pasojë e kësaj hasmërie ishte biznesmeni Ardian Nikulaj. Ai u vra në lokalin e tij në Shëngjin të Lezhës më 19 Prill. Për këtë ngjarje, autoritetet thonë se porositës ishte Edmond Haxhia, nip i Lekstakajve.

“Më datë 19.07.2023, rreth orës 18:30, në Balldre, Lezhë, në rrethana ende të paqarta është vrarë me armë zjarri shtetasi Nikolin Marku (Lekstakaj), rreth 42 vjeç. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe kanë bërë rrethimin e zonës, janë ngritur pika kontrolli e vijon krehja e zonës për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve“, tha policia e Lezhës në një informacion paraprak për mediat./tvklan.al