Plagoset me armë zjarri një grua në Lushnje

Shpërndaje







17:40 30/03/2023

Një grua mbeti e plagosur me armë zjarri pasditen e kësaj të enjteje në fshatin Garunjas të Lushnjes. Ajo është Bajame Senej, 60-vjeçe. Gruaja u dërgua në spitalin e Lushnjes dhe është jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet policore kanë mundur të identifikojnë autorin e dyshuar të ngjarjes dhe aktualisht po punojnë për kapjen e tij. Sa i përket motiveve, dyshohet se shkak është hakmarrja.

Ndërkohë gazetarja Anila Sefa raporton se plagosja e gruas dyshohet se vjen si pasojë e një sherri të nisur 2 vite më parë, mes dy fiseve Hasalla. E plagosura këtë të enjte është motra e Kastriot Hasallës, i cili akuzohet për vrasjen e kushëririt të tij Romeo Hasalla më 29 Korrik të 2021-shit.

“Bëhet fjalë për një sherr të fiseve Hasalla të nisur 2 vite me parë, për një tokë bujqësore prej 2 hektarësh. Ditën e sotme për këtë ngjarje, gjykata e Lushnjes dha dënimin me 35 vjet burg për Kastriotin”, tha gazetarja.

Sefa thotë familjes Hasalla iu bë atentat, teksa po ktheheshin për në shtëpi me makinë. Vetë vëllai i të plagosurës Afrim Hasalla, në një prononcim për gazetaren tregoi gjithë dinamikën e ngjarjes.

Ai tha se motra Bajame Senej ishte në automjet me të birin. Ndësa vetë ai udhëtonte me një tjetër mjet, bashkë me avokatin. Palët ktheheshin nga gjyqi, kur iu bë pritë. Vetë Afrim Hasalla akuzoi se pas atentatit është familja e Shaip Hasallës, babai Romeo Hasalla, të vrarë nga Kastriot Hasalla dy vjet më parë.

Afrim Hasalla tregon më tej se pasi dëgjuan të shtënat, zbritën nga automjeti dhe panë që 60-vjeçarja ishte plagosur në këmbë.

Ngjarja e rëndë vjen vetëm pak orë pas asaj në Kavajë ku mbetën të vrarë 2 persona. Armand Gosa dhe Sali Rexha, të dy 43 vjeç, vranë njëri-tjetrin pas një konflikti pas së cilit dyshohet se qëndronin motivet banale (Lexo më shumë)./tvklan.al