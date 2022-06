Të shtënat në Teksas/ Kryebashkiaku: Do të prishet shkolla fillore ku vdiqën 19 nxënës dhe 2 mësues

Shpërndaje







08:39 22/06/2022

Kryebashkiaku i Teksasit Don McLaughlin ka thënë se shkolla fillore Robb në Uvalde ku një person i armatosur vrau 19 nxënës dhe 2 mësues do të shkatërrohet. Don McLaughline e bëri këtë deklaratë në një takim të këshillit me banorët e zonës të cilët kërkonin një përgjigje për të shtënat dhe të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre. Kryebashkiaku nuk tha se kur do të prishet shkolla.

“Mendimi im, dhe këtë diskutim e kam pasur dhe me mbikëqyrësin është se shkolla do të shkatërrohet. Asnjëherë nuk mund t’i kërkoni një fëmije apo mësuesi të kthehet në atë shkollë,” tha McLaughlin.

Shkolla Robb Elementary ka të regjistruar afro 600 nxënës në klasat e dyta, të treta dhe të katërta.

Ndërkohë senatori shtetëror Roland Gutierrez për mediat lokale muajin e kaluar se presidenti amerikan Joe Biden kishte sugjeruar shkatërrimin e shkollës.

Sulmi nga një 18-vjeçar, i identifikuar si Salvador Ramos ka çuar në një debat kombëtar rreth rregulloreve të armëve./tvklan.al