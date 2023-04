“Të vrasim ty dhe familjen tënde për tenderin”

17:57 10/04/2023

Kërcënohet administratori i një firme në Cërrik, arrestohen 3 persona

“Tërhiqu nga tenderi ose do të vrasim ty dhe familjarët e tu”, me këto fjalë është kërcënuar biznesmeni Eral Myftari, nga 4 persona.

Kompania AL-MEXWOOD dhe Alcani.Shpk ishin konkurentë për një tender me vlerë 1 milion euro, prokurorim i shpallur nga bashkia e Tiranës. Tenderi kishte si objekt blerjen e lëndëve drusore.

Fituese është shpallur kompania e Myftarit dhe është skualifikuar kompania e drejtuar nga Shaqir Alcani.

Menjeherë pas shpalljes së vendimit babë e bir Shaqir dhe Algert Alcani, në bashkëpunim me Edmir Boci dhe një 38 vjeçar të shpallur në kërkim kanë kërcënuar biznesmenin, që të tërhiqej nga tenderi.

Pavarësisht presionit të tyre Eral Myftaraj nuk ka pranuar që të hiqte dorë nga tenderi. Sipas burimeve Myftaraj ka pretenduar se është kërcënuar edhe me armë.

Hetimet për këtë çështje kanë zgjatur 1 muaj dhe janë kryer me metoda proaktive. Pas arrestimit të 3 të dyshuarve, prokuroria e Elbasanit do të kërkojë nga Bashkia e Tiranës sekuestrimin e dokumenteve të procedurës së tenderit. Njëri prej të ndaluarve Algert Alcani shkruante në rrjetin e tij social se punon në bashkinë e Tiranës dhe që ka studiuar për juridik. 4 të dyshuarit akuzohen për “Shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”, kryer në bashkëpunim.

Alcani.shpk është themeluar që në vitin 1995 nga Shaqir Alcani, me objekt tregtar “Shfrytëzim pyjesh, përpunim i lëndës drusore, eksport – import të prodhimeve të drurit”. Ndërsa kompania e Eral Myftarajt është krijuar në 2004 dhe objekt kishte “Studime dhe projektime në fushën e pyjeve, zbatime të punimeve pyjore, pyllëzimet.

