Teatri i ri Kombëtar, Rama: Një tjetër gur i çmuar për Tiranën, do organizohen edhe aktivitete ndërkombëtare

11:55 21/12/2022

Teatri i ri Kombëtar, punimet për ndërtimin e të cilit nisën sot, do të jetë një tjetër gur i çmuar për Tiranën.

Kështu e ka konsideruar Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në ceremoninë e inaugurimit të nisjes së punimeve.

Debatin për shembjen e teatrit të vjetër dhe ndërtimin e të riut, kreu i qeverisë e ka krahasuar me atë të stadiumit “Arena Kombëtare”.

Njësoj si në këtë rast, që ky stadium shërbeu për një finale europiani futbolli, edhe Teatri i ri Kombëtar do ta kthejë Tiranë në një destinacion për të huajt, sepse sipas Ramës, aty do të organizohen edhe aktivitete kulturore ndërkombëtare.

“Ky projekt shkon përtej një Teatri Kombëtar të mirë për Shqipërinë. Ky projekt është një tjetër gur i çmuar në një gjerdan veprash që e kan nxjerrë Tiranën jashtë vetes, jashtë kornizës së vjetër të vetes dhe e kanë projekt si kryeqytet europian ku ndodhin gjëra dhe tërheqin vëmendjen edhe të të tjerëve. Faktikisht është e lehtë sot me këtë projekt që ne fillojmë të realizojmë për të bërë paralele me stadiumin, që ne e kishim dhe që praktikisht as për stadium nuk mund të përdorej dot më sepse u fut në listën e zezë të UEFA dhe FIFA. Ne e ndërtuam stadiumin. Jam i bindur që askujt deri përpara se stadiumi bëhej realitet, nuk i ka shkuar mendja se mund të vinte dita se në Shqipëri të luhej finale europiane. Ja pra ndodhi. Dhe ndodhi sepse ne ndërtuam një stadium të denjë.

E njëjta gjë do ndodhi me teatrin sepse nuk do jetë vetëm një destinacion për komunitetin tonë të spektatorëve, dashamirësve të teatrit dhe vend prodhimi të shfaqjeve për komunitetin e aktorëve tanë, por do jetë një vend ku padiskutim me shumë probabilitet do organizohen dhe aktivitete ndërkombëtare, festivale ndërkombëtare, do organizohet një hapësirë ku do ketë ballafaqim këtu në Tiranë të teatrove të ndryshmë nga rajoni, bota dhe jam i bindur për këtë”, u shpreh Rama.

Sa i përket debateve mes komunitetit artistik, opozitës dhe qeverisë që karakterizuan të gjithë historinë për ndërtimin e teatrit të ri, Kryeministri u mundua të kuptonte hezitimin e artistëve për këtë projekt.

“E kam menduar shpeshherë pse komuniteti i i teatrit duke i lënë mënjanë atë të cilët teatrin, stadiumin, sheshin Skënderbej i kanë parë si platforma për të kërcyer vallen e shpatave të politikës, por pse komuniteti i teatrit, pavarësisht bindjeve, simpative normale që protagonistë të komunitetit i kanë të ndrysnme kur vjen puna te politika, kishin mosbesim thuajse konsensual lidhur me këtë proces edhe lidhur me dëshirën bashkë me ambicien për të ndërtuar më në fund një teatër të denjë për këtë emër si Teatër Kombëtar.

Mbase nuk arrij dot t’i jap përgjigje kësaj pyetje, por besoj që një nga arsyet ishte që për shumë kohë komuniteti i Teatrit Kombëtar u pajtua në pamudësi për ta ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve me inercinë e të jetuarit dhe punuar në kushte shumë të vëvshtira që kishte infrastruktura e mëparshme dhe dekada të tëra kaluan me premtime, me zotime, por asnjëherë nuk u bë mbarë askush që vërtetë t’i hynte seriozisht punës për të ndërtuar një Teatër të ri Kombëtar.

Pastaj patjetër që hyn në mes dhe paragjykimet e lidhura me këtë kohë që ne jetojmë ku kemi parë shumë skena shqyerje të pronave e shqyerjeve të pasurive publike në dekada dhe u krijua një instikt vetëmbrojtje me idenë që mbase kjo ishte grackë e madhe dhe Teatri Kombëtar do ishte alibi për të bërë një zhvilim për qëllim fitimi dhe do mbetej nën barkun e një kulle apo të një kompleksi kullash. Më vjen mirë që të gjitha këto u fashitën. Besoj që uniteti i krijuar mes artistëve lidhej edhe me faktin që unë ja kisha shpallur luftrën asaj godine që në 1998 kur u bëra ministër Kulture dhe kaloi shumë kohë kur mendon që nga ‘98 deri më sot mund të ishin hedhur hapat e nevojshme dhe mund ta kishim Teatrin Kombëtar shumë kohë më parë. Por nga ana tjetër nuk besoj që do kishim këtë projekt që kemi sot”.

