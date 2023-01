Teatrot pa kalendar artistik

18:05 09/01/2023

Vetëm në fund të Janarit nis një pjesë e shfaqjeve

Janari i gjen institucionet kryesore të artit pa një kalendar artistik. Tetari Kombëtar ka mbetur peng i miratimit të bordit të ri nga ministria e Kulturës, e për pasojë edhe pa hartimin dhe përzgjedhjen e shfaqjeve që do të vihen në skenë për 6 mujorin e parë.

“Presim miratimin e tyre. Por besoj se shumë shpejt do kemi emrat dhe vendimarrjet deri nga fundi i Janarit do të jenë të gatshme”.

Megjithatë, Drejtori Altin Basha e ka ta qartë linjën që do të ndjeki këtë sezon Tetari Kombëtar.

“Ajo që është më e rëndësishme është promovimi i dramës shqipe, me të cilën shumë shpejt do të nisim produksionet. Edhe normalisht bashkëpunimet me ekspertë ose regjizorë të nivelit më të lartë të mundshëm”.

Gara për drejtuesin e ri ka bllokuar edhe Teatrin Kombëtar Eksperimental që të mos ketë një kalendar. Deri në zgjedhjen e një drejtuesi të ri Eksperimentali nuk do të ngjisë në skenë asnjë shfaqje të vetën, por do ta lërë të hapur për shfaqjet private.

Edhe Teatri Metropol ende nuk e ka finalizuar kalendarin për gjashtë mujorin e parë, megjithëse ka të qartë që do të rikthejë në skenë dy nga shfaqjet më të kërkuara, “Tre Dimrat” dhe “Mbretin Lir”, teksa ka çelur audicionet për një nga premierat e këtij sezoni.

Nga ana tjetër Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit, i ka paraprirë sezonin të ri artistik që në Dhjetor, me prezantimin e kalendarit për gjithë vitin, i cili do të ketë 5 premiera.

