Ted Lasso arrin në sezonin e tretë

23:15 08/03/2023

Aktorët rikthehen në tapetin e kuq për dramën dhe triumfet e sezonit 3

Ted Lasso dhe ekipi i tij i futbollistëve, trajnerëve dhe të të besuarve u ribashkuan në tapetin e kuq në Los Angelos , në premierën e sezonit të tretë të serialit televiziv hit.

Bashkë me aktorin kryesor Jason Sudeikis në tapetin e kuq në Village Theater ishin Hannah Waddingham, e cila është pronare e AFC Richmond, Rebecca Welton, aktori i “Coach Beard” Brendan Hunt, Brett Goldstein i cili luan kapitenin e kthyer në trajner Roy Kent, James. Lance, i cili luan si ish-gazetari i Independent, Trent Crimm, dhe aktorët që luajnë anëtarët e ekipit.

Sezoni 3 fillon nga vendi ku mbaroi sezoni i mëparshëm, me AFC Richmond të promovuar në Premier League.

Komedia e Apple TV+ fitoi vlerësimin e kritikëve pasi u shfaq premierë gjatë pandemisë në 2020. Optimizmi i shëndetshëm i shfaqjes, përqendrimi në miqësi, shëndet mendor etj , ofruan shpresë gjatë një kohe të pashpresë, gjë që solli 20 nominime për Emmy. Ai fitoi 7 nga 20, duke përfshirë seritë komedi të shquara.

Sezoni i ri me 12 episode mund të jetë finali i serialit. Kasti dhe producentët i thanë Reuters se edhe ata ishin në mëdyshje ​​për të ardhmen e tij. Episodi i parë i sezonit 3 të “Ted Lasso” do të shfaqet premierë në Apple TV+ më 15 mars, me episode të reja të publikuara çdo javë.

Klan News