Tek hoxha për të gjetur “fatin”, Anila Basha: “Afrohu pak”, më tha (Video)

Është shumë e vështirë që një femër të krijojë një balancim perfekt mes karrierës dhe jetës jashtë saj. Dhe shpeshherë duke u fokusuar tek karriera harrojmë rëndësinë e familjes.

Ermal Mamaqi: Ju që bëni karrierë harroni pak veten. Harroni që duhet edhe të martohesh etj, etj. Ti si e ke zgjidhur këtë muhabet? Pse beqare?

Anila Basha: Ok, unë jam beqare, por kjo nuk do të thotë se nuk ka pasur tentativa.

Ermal Mamaqi: Kam dëgjuar që ka disa këtu që bëjnë magji…

Anila Basha: Kam shkuar, kam shkuar… Me këtë rast kujtoj kolegen Rudina Xhunga e cila tha: Unë u martova kur lash kishat dhe xhamiat, atëherë më doli fati. Dhe unë thashë i la Rudina dhe po i filloj unë.

Ermal Mamaqi: Çfarë bëre ti? Ke shkuar në kishë?

Anila Basha: Jo, jo. Diku këtu në Dajt më thotë një nënë që është një hoxhë. Dhe unë i thash: Do vij ta provoj një herë, por nuk doja të shkoja paradite se mos kishte shumë njerëz dhe më njihnin. Dhe e lamë të shkonim në orën 3 pasdite.

Ermal Mamaqi: Që të jemi të qartë, ai nuk ishte hoxhë që shkonte në xhami, punonte privatisht…

Anila Basha: Nuk e di, nuk i mora CV me thënë të drejtën. Shkuam direkt në Dajt dhe kur shoh, kishte akoma njerëz, njëri kishte lopën, tjetri dhinë dhe unë isha e 10-ta në radhë. Unë prisja burrin në radhë. Hyra brenda dhe ajo nëna i tha hoxhës: Dikush i ka bllokuar fatin. Afrohu pak më tha hoxha. Qyqja mendova: Do me m’kap hoxha me dorë. Vajta u ula përballë hoxhës dhe më tha: Të kanë bërë magji. Mori një fletë, e ndau në shtatë copa dhe më tha: Këto letrat çdo natë në orën 12 do t’i djegësh një nga një në ballkon duke parë hënën dhe hirin do ta hedhësh në një rrënjë trëndafili. I mora letrat dhe nisa çdo natë unë: O Zot ma zhblloko fatin. Kur isha në “Opinion” i thashë Fevziut mbaro shpejt se kam për të djeg letrën. Por ditën e premte më marrin në telefon shoqëria që të shkonim në disko, por unë kisha hallin e letrës. Vajta në disko dhe në 23:30 dola jashtë të digjja letrën dhe i kërkova banakierit më jep një pjatë. Sa mora pjatën dola jashtë dhe pas meje radha 20 veta, ishin duke më ardh nga pas. Ikni ju thashë se do djeg letrën se kam hall burrin. Si përfundim nuk u bë ajo gjë. M’u prish magjia ditën e pestë. /tvklan.al