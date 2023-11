Teknologjia në ndihmë të reformave

23:59 14/11/2023

Balluku merr pjesë në 10-vjetorin e ASIG

Në 10-vjetorin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, zëvendëskryeministrja Belinda Balluku theksoi se rëndësi ka tashmë se si të dhënat e këtij institucioni mund të vihen në funksion të qytetarëve dhe reformave.

“Sa shumë ndihmë mund të jepni ju, duke nisur me projektin e rrugëve që keni atë 360 gradë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Sa ndihmë mund t’i jepni Ministrisë së Turizmit dhe të Mjedisit me disa nga produktet që ju keni, siç është rasti i vijës bregdetare apo lëvizja e shtratit të lumenjve dhe të gjithë problematikat e tjera që kemi me basenet ujore. Deri në pikën që Ministria e Bujqësisë duhet të përdorë në detaj pjesën e produktit që ju keni për identifikimin e tokave bujqësore dhe të serave”.

Një pjesë ku ky autoritet mund të japë kontribut sipas Ballukut janë edhe Emergjencat Civile.

“Në rast se ne do të përdorim të gjitha të dhënat që vijnë nga satelitët dhe të gjithë përpunimi që bëhet nga ju duke përdorur inteligjencën artificiale apo edhe instrumente të tjerë, do të jetë një nga instrumentet më të rëndësishëm për t’u përdorur nga emergjencat civile, jo vetëm për të reaguar, por për të qenë pro reaktiv dhe për ti dalë përpara një pjesë të rëndësishme të problematikave”.

Balluku tha se edhe Ministria e Bujqësisë mund të përdorë të dhënat e këtij autoriteti për identifikimin e tokave bujqësore dhe të serave ku përfshihet edhe inteligjenca artificiale.

