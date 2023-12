Teknologjia ‘pushton’ edhe futbollin

23:56 19/12/2023

“Chat GPT” parashikon fitoren e Champions League nga Manchester City

Pas shortit të hedhur në Nion të Zvicrës, kalkulimet për fituesin e Champions League kanë nisur të jenë akoma dhe më shumë të ndërlikuara. Favoritët e mëdhenj siguruan kalimin më tej, por, sipas parashikimeve të Chat GPT, rivaliteti do të jetë tepër i ashpër. Duke iu referuar kësaj të fundit, fitues do të ishte Manchester City.



Anglezët do të konkuronin fort me Bayern Mynih, gjithsesi do ia dilnin për të ngritur lart trofeun për herë të dytë radhazi. Sa i përket skuadrave italiane, të shumta në këtë raund, inteligjenca artificiale parashikon shanse të mira për Napolin nëse arrin të thyejë Barcelonën, ndërsa Lazio do të dorëzohej shumë shpejt kundër Bayern Munich.



E ndërlikuar edhe rruga për Interin, që do diskutojë biletën çerekfinale ndaj Atletikos së Madridit. Edhe për skuadrën tjetër spanjolle, Real Madrid shanset për triumf duken të pakta, kjo e ndikuar edhe nga situata e dëmtimeve.

Klan News