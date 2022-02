Teksa goditej mafia shqiptare, në Kolumbi u kapën 1.4 ton kokainë të destinuara për Evropë

10:50 16/02/2022

Një operacion masiv u zhvillua të martën në Belgjikë dhe shtete të tjera me ndihmën edhe të Europol dhe Eurojust për të shkatërruar mafian shqiptare të trafikimit të lëndëve narkotike në Europë. 45 persona u arrestuan gjatë operacionit, shumica prej të cilëve shqiptarë.

Por mediat belge njoftojnë së fundmi se teksa zhvillohej aksioni në Belgjikë, Spanjë dhe 5 vende të tjera, nga Kolumbia mbërriti lajmi se një ngarkesë 1.4 ton kokainë ishte kapur pak përpara se ngarkesa të dërgohej për në portin Antwerp në Belgjikë.

Ngarkesa me kokainë u kap në qytetin port Santa Maria. Droga ishte fshehur në dy konteinerë frutash që do të transportohej me anije drejt Antwerp.

Kokaina ishte ndarë në 1400 pako të mbështjella me shirita me ngjyra të ndryshme.

Mediat belge raportojnë se sipas autoriteteve kolumbiane, ngarkesa do të shkarkohej në portin e Antwerp dhe ishte e destinuar për “kartelin ballkanik”. Më pas lënda narkotike dyshohet se do të tregtohej në Spanjë, Itali e Britani të Madhe.

Por është ende duke u hetuar fakti nëse 1.4 ton kokainë të sekuestruara në Kolumbi kanë lidhje me operacionin masiv për arrestimin e shqiptarëve në 7 shtete të Europës të përfshirë në rrjetin e trafikut të kokainës. /tvklan.al