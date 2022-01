‘Telashe’ për trajnerin Carlo Ancelotti

23:40 31/01/2022

Italiani në skadencë licence, i duhet të hyjë sërish në provimin e trajningut

Carlo Ancelotti mund të përballet me probleme tepër të ndërlikuara në fundin e këtij viti. Sipas asaj që raportohet nga ‘Corriere dello Sport’, licenca e trajnerit italian skadon më 31 Dhjetor 2022 dhe për të vazhduar stërvitjen, trajneri i Real Madridit do të duhet të ndjekë kurse të detyrueshme.

Federata Spanjolle e Futbollit do t’i kishte komunikuar gjithashtu Ancelottit se do të ndërhynte tek UEFA për të ‘shuar’ një situatë, e cila nuk duhet të shqetësojë një nga trajnerët më të suksesshëm në historinë e futbollit.



Organi më i lartë i futbollit europian besohet se ka kontaktuar teknikun 62-vjeçar, të cilit i duhet t’i nënshtrohet ekzaminimeve dhe testit për të siguruar sërish licencën për të trajnuar në futbollin profesionist. Nëse diçka e tillë nuk ndodh përpara fillimit të vitit të ardhshëm, Ancelottit i duhet të mos ulet në pankinë dhe të drejtojë zyrtarisht një skuadër futbolli.

Një histori që duket paradoksale për dikë që ka drejtuar nga stoli më shumë se 1200 ndeshje dhe me një palmar të aftë për të zbehur këdo, me 21 tituj në total, përfshirë 3 Champions League me Milanin dhe Real Madridin dhe që është gati të fitojë kampionatin e parë të La Ligës.

