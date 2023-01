Telefonuesja: Burri më detyroi të abortoja 3 herë, u ndava me të dhe ai vrau bashkëjetuesen tjetër

09:24 17/01/2023

Marsela, një telefonuese 34-vjeçare nga Tirana rrëfeu në “Aldo Morning Show” në Tv Klan historinë e saj tronditëse. Mes ngashërimave, ajo tha se për shkak të ish-bashkëshortit me probleme të shëndetit mendor, ishte detyruar të abortonte 3 fëmijë pa dëshirën e saj. më vonë, ajo ka lindur 3 të tjerë, por 3 jetët e humbura janë një peng. Prej 2 vitesh ajo është divorcuar, ndërsa ish-bashkëshorti ndodhet në burg, i dënuar për vrasje.

Marsela: Më preku kjo tema sepse më ka ndodhur mua, por jo në rast përdhunimi, me bashkëshortin tim. Ngelja shtatzënë dhe burrit thoshte “s’e ke me mua, shko hiqe, abortoje”. Kam hequr 3 fëmijë dhe jam penduar jashtë mase, por nuk kisha zgjidhje tjetër. Edhe pse kam 3 tani, po prapë rrugëve kam ngelur.

Aldo: Çfarë thua ti mi? Një sekondë, ti ke qenë e martuar, apo jo?

Marsela: Po, tani jam e divorcuar dhe jam me 3 fëmijë dhe jetoj në një shtëpi me qera që s’mund t’i përballoj gjërat, pavarësisht edhe po t’i kisha ato 3 fëmijët e tjerë nuk e di si do i përballoja, por rëndësi ka që pasuria më e madhe është fëmija.

Aldo: Dakord, po domethënë, ti ngeleshe shtatzënë me bashkëshortin dhe ai thoshte “s’e ke me mua?” Po pse?

Marsela: Po. Nuk e di se si sepse është njeri i sëmurë mendor, nuk donte të mbante fëmijë, s’punonte, ishim familje e madhe, jetonim me njerëzit e tij.

Aldo: Po njerëzit e tjerë reagonin ndonjë çikë apo hic?

Marsela: Reagonin, por nuk kishin ç’të bënin. Pavarësisht se unë ndahesha, shkoja te babi, vija prapë, thosha hajt bashkohu për fëmijët, bëje për fëmijët, ishte diçka që unë vetëm shkoja për të mbajtur familjen sepse më dhunonte, isha e detyruar t’i hiqja fëmijët, nuk mundja dot se thoshte “shko te prindërit, nuk e ke fëmijën tim, në qoftë se ti nuk e heq, atëherë do të thotë që nuk është fëmija im, do të thotë që është i tjetrit. Në qoftë se e heq”, thoshte po të njëjtën gjë, unë nuk dija se si të reagoja, njëherë thoshte “është i imi, njëherë s’është i imi”.

Aldo: Po ti ku e gjete këtë burrë?

Marsela: Ma bëri kushërira e babit, nuk e doja, por babi më çoi atëherë dhe më tha merre se është djalë i mirë, është i urtë, nuk është pijanec dhe kështu gjërash dhe përfundova po sërish…

Aldo: Dhe ai në fakt nuk ishte pijanec apo jo?

Marsela: Jo, në fakt, është i sëmurë mendor, më vinte dhunë. Tani ndodhet në burg, s’dua t’ia di fare.

Aldo: Po ti je divorcuar me letra apo…

Marsela: Po, me letra, ka dy vjet që jam me divorc.

Aldo: Po kur të dalë nga burgu ai?

Marsela: S’më intereson, le të dalë, ai ka bërë vrasje, ai është dënuar për vrasje sepse pas ikjes time ai ka marrë një grua tjetër, bashkëjetonte me të dhe bëri vrasje. Tani njerëzit e mi që morën vesh që ai vrau ish-bashkëjetuesen, duan që të më afrojnë, por s’mundem unë se gjithë ato që unë i thosha babit, këtu e kam problemin, këtu e kam hallin, burri do të më rrahë, “si do të të rrahë?” Po më thotë të heq fëmijën thashë, diçka që unë nuk dua ta bëj. “Hiqe ti, dëgjoje burrin” thoshte.

Marsela shton se është e pashpresë në situatën e saj ekonomike, pavarësisht se merr ndihmë nga motrat e vëllezërit. Me shpresën se rritja e fëmijëve do t’i lehtësojë gjërat, ajo thotë se e vetmja gjë për të cilën ka nevojë është kurajoja./tvklan.al