Temat e samitit të Tiranës

09:09 20/12/2021

Tre liderët e Ballkanit të hapur nuk do të kenë në tryezë vetëm marrëveshjen për njohjen e lejeve të punës, por edhe nënshkrimin e marrëveshjeve trepalëshe dhe dypalëshe, një forum rajonal bujqësor. Opozita maqedonase i ka dhënë mbështetje iniciativës rajonale që sipas saj nuk duhet të shihet si zëvendësim i rrugës drejt BE-së.

Samiti i Tiranës, përfshin disa pika diskutimesh, duke përfshirë nënshkrimin e marrëveshjeve trepalëshe dhe dypalëshe, një forum rajonal bujqësor dhe disa takime dypalëshe, pasuar nga një konferencë për shtyp nga tre liderët. Më kryesorja e marrëveshjeve është ajo që ka të bëjë me njohjen reciproke të lejeve të punës.

Qeveria maqedonase miratoi një sërë vendimesh dhe konkluzionesh në lidhje me marrëveshjet dhe memorandumet që do të nënshkruhen në Tiranë, në lidhje me realizimin e mundësisë për të hyrë në tregun e punës në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Serbi, si dhe për bashkëpunimin e administratave doganore dhe fitosanitare të këtyre vendeve.

Zoran Zaev do të marrë pjesë në samitin e Tiranës që nis këtë të hënë. Ai do të shoqërohet nga një delegacion qeveritar. Zaev ka deklaruar se askush nuk duhet të jetë kundër miqësisë me fqinjët, kundër afrimit të të rinjve dhe popujve në Ballkanin Perëndimor dhe kundër shkëmbimit më të lehtë dhe më të shpejtë ekonomik ndërmjet vendeve të rajonit.

VMRO-DPMNE-ja opozitare ka reaguar ndaj letrës së hapur të tre liderëve ku kërkohet nga Zaev dhe kryetari i ri i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, të përgjigjen nëse “Ballkani i Hapur” është zëvendësim i BE-së. Sipas opozitës maqedonase Bashkëpunimi rajonal është ide e mirë, por Ballkani i Hapur nuk duhet pranuar si çmim ngushëllues si zëvendësim i synimeve strategjike të të vendit drejt antarësimit në BE.

