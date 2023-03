“Temperatura bëri gjithçka”, 20-vjeçarja me autizëm diagnostikohet me 3 sëmundje

13:25 30/03/2023

Suzana Beshiri është nëna e Albanës, një vajze 20-vjeçare me autizëm. Në rrëfimin e saj për “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Suzana tregon se në moshën 18-muajshe, vajza kaloi temperaturë të lartë dhe ndërpreu belbëzimet e para. Problemi më i madh nuk është vetëm autizmi, por mbivendosja e ndërlikimeve shëndetësore të Albanës që ka tre diagnoza të vështira.

Suzana Beshiri: E kam çuar në çerdhe, në kopsht, e kam ndjekur në ato gjëra me shpresë se shihte fëmijët e tjerë, por shumë pak. Deri në 8 vjeç e gjysmë, mos të them më shumë, e kam ushqyer me muhalebi se nuk hante absolutisht asgjë, nuk fliste. E kam pasur me dy karroca që e nxirrja, asnjëherë s’e kam menduar të sëmurë, e nxirrja, gjithmonë e kam nxjerrë.

Agida Koçi: Probleme edhe me ecjen?

Suzana Beshiri: Deri në 10 vjeçe. Pothuajse s’ka ecur fare. Kam punuar vetëm vetë.

Katerina Trungu: Është e sigurt, pra ju kanë thënë që është autizëm apo ishte edhe temperatura që ka shkaktuar diçka më shumë?

Suzana Beshiri: Temperatura bëri gjithçka. E kam lindur normal, nuk e di tani, doktorët…

Katerina Trungu: Ata e konsiderojnë autizëm?

Suzana Beshiri: Autizëm, ka epilepsi, ka prapambetje të theksuar.

Katerina Trungu: E kuptoj, ka disa diagnoza, nuk është vetëm autizmi.

Suzana Beshiri: Tre./tvklan.al