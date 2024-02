Temperaturat pranverore shkrijnë borën në malet e Bosnjes

15:49 21/02/2024

Turistëve iu desh të kalonin nëpër baltë, pasi moti i ngrohtë prishi aktivitetet e tyre

Temperaturat e larta për këtë shkurt kanë shkrirë një pjesë të madhe të borës në malin Bjelasnica të Bosnjës. Turistëve iu desh të kalonin nëpër baltë, pasi moti i ngjashëm me pranverën prishi aktivitetet e tyre. Skiatorja Aida Dediç nga Holanda shprehet se balta e kapi atë në befasi dhe se sezoni kishte qenë ndryshe në Bjelasnicë vitin e kaluar.

“Isha pak e befasuar kur pashë baltën këtu. Dhe është ndryshe nga viti i kaluar, më befasoi vërtet. Ndoshta është për shkak të ndryshimeve klimatike.”

Destinacione të tjera evropiane të skive, si Italia, kanë parë gjithashtu male të tëra pa borë dhe qendrat e skive të braktisura pasi temperaturat në rritje kërcënojnë industrinë e skijimit në mbarë botën. Pas një dhjetori të ngrohtë, skiatorët në malin Bjelasnica 2067 metra pranë kryeqytetit boshnjak Sarajevë shijuan disa javë mot më të ftohtë dhe pak borë në janar, por në shkurt shkrirja ishte shumë herë më e madhe.

“Fatkeqësisht, nuk ka borë. Kisha bërë një rezervim dhe nuk doja ta anuloja, sepse fëmijët e prisnin me padurim. Vitin e ardhshëm do të jemi pak më të kujdesshëm dhe do t’i kushtojmë më shumë vëmendje parashikimit të motit, por fatkeqësisht do të duhet të shkojmë diku tjetër.”

“Është vërtet zhgënjyese që nuk ka më shumë borë. Ka një mungesë të borës, globalisht. Çfarë duhet bërë? Nëse ka ndonjë mënyrë që kjo mund të rregullohet, besoj se njerëzit me siguri do të japin gjithçka për ta bërë këtë.”

Sarajeva, e cila priti Lojërat Olimpike Dimërore në 1984, ka festuar 40 vjetorin e lojërave këtë muaj. Por peizazhi dimëror duket shumë ndryshe katër dekada më vonë, dhe Kupa Evropiane e skive Super G për femra, e cila duhej të ishte mbajtur javën e kaluar, u anulua për shkak të mungesës së borës.

Klan News