Ten Hag do të ndryshojë Manchester United

20:01 12/06/2022

Hetues dhe rregulla të rrepta për stafin dhe lojtarët

Shumë gjëra do të ndryshojnë në Manchester United sezonin e ardhshëm. Trajneri Erik Ten Hag do të vërë në jetë mënyrën e tij të punës.

Si fillim, ai i ka dërguar një email stafit në të cilin ka shpjeguar se cilat do të ishin linjat kryesore të projektit të tij. Gjëja e parë, eliminoni egon; skuadra është parësore, më e rëndësishmja. Asnjë individ nuk është më i rëndësishëm se një tjetër.

Ten Hag dëshiron profesionistë brenda dhe jashtë fushës, lojtarë që kujdesen për veten e tyre dhe nuk hedhin poshtë atë që punojnë në stërvitje me sjelljen në jetën e tyre private. Në këtë kuptim, ai do të zbatojë ‘stilin e Sir Alex Ferguson’ kur ishte në stol në Old Trafford. “Fergie dinte absolutisht gjithçka për lojtarët e tij”.

Ten Hag, ka paralajmëruar tashmë, do të jetë në dijeni edhe për jetën e futbollistëve jashtë klubit. Mendohet se do të punësojë hetues privatë për këtë detyrë.

Mënyrën e drejtimit të një ekipi të madh e ka mësuar nga Pep Guardiola kur të dy punonin tek Bayern Munich dhe tashmë pa dyshim, ashtu siç ka bërë te Ajax, ai do të përpiqet të imponojë atë stil loje dhe atë filozofi edhe te Manchester United.

