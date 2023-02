Tenderi i varreve, Prokuroria jep pretencën për 5 persona

17:18 28/02/2023

Prokuroria e Tiranës tha vendimet për 5 të pandehurit për tenderin e varrezave të Tufinës

5 persona janë cilësuar fajtorë nga ana e Prokurorisë së Tiranës dhe pritet që të ketë një vendim përfundimtar nga ana e Gjykatës për abuzime me varrezat publike.

Prokuroria ka dhënë konkluzionet përfundimtare për 4 të pandehur për shitblerjen e varreve në Tufinë, si dhe të një të dyshuari të pestë për ndërtim të paligjshëm të një varri. Organi i akuzës e përfaqësuar nga Bledar Valikaj ka kërkuar që të shpallen fajtorë Alban Ajazi, Gazmend Daja dhe Latif Shehu, që të dënohen me nga 2 vite burgim, për shkak të gjykimit të shkurtuar ata përfiton ulje të dënimit dhe përfundimisht u kërkua 1 vit e 4 muaj heqje lirie.

Bujar Lici rrezikon që të dënohet me 9 muaj burg. Ndërsa për Fatjon Gjonajn i cili nuk kishte asnjë lidhje me shitblerjen e tokës për varre, por po ndërtonte pa leje një varr familjar, u kërkua dënimin me 4 muaj, për shkak se ai vijon studimet, prokuroria kërkoi pezullimin e dënimit dhe vënien ne provë për një periudhe prej 8 muajsh.

Në seancën e radhës do të jetë fjala e mbrojtjes dhe më pas fjalën e fundit do ta thotë gjykata. Ata dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin kundrejt shpërblimit në shuma monetare që variojnë nga 30.000 deri 50.000 lekë të reja, bënin të mundur pronotimin e varreve për shtetas të ndryshëm.

