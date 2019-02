2 pyetjet e Presidencës për Kryeministrin

Zëdhënësi i Presidentit të Republikës, Tedi Blushi, reagimin e kryeministrit Rama ndaj kreut të shtetit lidhur me projektin e “Unazës së Re” e ka quajtur “aspak serioz”.

Në një reagim pasditen e së dielës, Blushi, kujtoi se vlera e fondit limit të tenderit të shpallur nga ARRSH për Lotin 1 të segmentit rrugor nga mbikalimi i Pallatit me Shigjeta tek Rrethrrotullimi i sheshit “Shqiponja” ishte 18 116 534 euro, ndërsa fitues është shpallur kompania fiktive “DH Albania” me vetëm 2 euro më pak, pra me 18 116 532 euro.

Marrë parasysh këtë, Blushi ngre dy pyetje për kreun e ekzekutivit: “A ka kërkuar sipas rregullave të prokurimit publik qeveria dhe ARRSH konfiskimin e kësaj vlere (sigurimin e kontratës) për llogari të Shtetit Shqiptar, pasi u faktua se kontratën e kishin lidhur me një kompani fantazëm? A ka mundur shteti të garantojë interesin publik në këtë rast, duke konfiskuar sigurimin e kontratës, apo edhe ky dokument (sigurimi i kontratës) ka qenë i falsifikuar?!”

Zëdhënësi i Metës thotë se “këto dhe shumë detyra të tjera, ligji ja ngarkon Kryeministrit dhe vartësve të tij që t’i bëjnë.”

Reagimi i Blushit erdhi pasi më herët të dielën, Kryeministri Rama reagoi ashpër ndaj kreut të shtetit, i cili kërkoi anulimin e projektit të Unazës. “E vërteta është se IM është drejtuesi më serioz i opozitës. Kushtetutën e lexon njësoj si ata. Qeverinë e urren njësoj si ata. Rrëmujën e uron njësoj si ata. Po ndryshe nga ata, ai i ul vartësit të mbushin çarçafë me dokrra “ligjore” dhe budallallëkut i del për zot pa pikën e galjes”, shkroi Rama në një postim në rrjetet sociale. /tvklan.al