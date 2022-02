Tendoset marrëdhënia Daniela-Vilian. Debatoi me Robertin, Jerina ikën nga Love Story

23:45 28/02/2022

“Dashuri, jo luftë” | Për kë janë 3 trëndafilat e fronistëve të Love Story?

Ka përfunduar edhe java e 16-të e spektaklit të dashurisë, Love Story në ekranin e Tv Klan.

Ata kanë mbetur vetëm tre fronistë në kërkim të dashurisë. Por me cilin konkurrent/e do të takohen ata gjatë kësaj jave?

Daniela, e vetmja vajzë në fron ka zgjedhur Fabion, djalin më të ri që i është bashkuar programit për një takim këtë javë.

Jonny i ka dhuruar trëndafilin Edës, koha për rock & roll.

Ndërsa Kristi pasi i pa në sy vajzat zgjodhi Xhenin për një takim këtë javë.

Viliani i kërkon ta vazhdojnë njohjen jashtë programit, Daniela i vë pikat mbi “i”

Marrëdhënia Daniela-Vilian ka pësuar një krisje që duket e vështirë të ngjitet më. Pasi u largua nga takimi, Daniela tha në studion e Love Story se i ka vënë pikat mbi “i” dhe nuk do të kthehet mbrapsht.

Megjithatë Viliani i bëri një kërkesë fronistet që të dalin dhe ta vazhdojnë njohjen jashtë programit. Por kjo u refuzua nga Daniela, e cila ka thënë se Viliani pasi e ka mbuluar me baltë një histori do ta pastrojë.

Viliani: Jam tepër i qartë. Kam një propozim pak a shumë për Danielën. Krejt problemi im me Danielën është te pjesa e kamerave që nuk është e njëjta Danielë, si para kamerës, si pas kamerës. Po të jetë për show vazhdojmë që sot, edhe bëjmë show, edhe dalim çift dhe nesër mos të flasim. Këtë shikoj, ndoshta nuk ke ardhur, ndoshta nuk jam çuni i duhur.

Daniela: I vë pikën fjalës sime, mos e vazhdo më. Nëse do të bësh show, vazhdo.

Viliani: Ti e di shumë mirë se po të ishte për të bërë show do ishim sjellë ndryshe. Ideja është që Daniela flet në momentin kur hyn te Klani dhe mua nuk më pëlqen kjo gjë. Mënyra më e bukur është si të ikim unë dhe Daniela dhe ta vazhdojmë njohjen jashtë kamerave.

Daniela: Alketa, Viliani këto kërkesat i bën pasi e ka mbuluar me baltë një histori. Do ta pastrojë. Tani nuk pastrohet më.

Viliani: Daniela, nuk je e njëjta, e di shumë mirë ku e kam muhabetin.

Daniela: I dhashë mirëkuptim, buzëqesha, iu afrova, jam sjellë siç sillem gjithmonë, Viliani vjen në takim dhe thotë nuk kisha dëshira të vija, pas dy orëve ka ardhur që e kam pritur përsëri gjë që nuk bëj për askënd. Pastaj vjen, bën dhe dhuratën që e kam në dorë sot. Pastaj bëmë shëtitjen që të sqaroheshim për një keqkuptim që është diçka idiote të mbash kaq inat dhe të bësh kaq gjëra pa lidhje. U mundua të më vinte në presion që unë po pres fronisten e radhës për të parë reagimin tim që unë t’i bindesha dhe t’i lëpihesha mbrapa që prit se jam këtu për ty, nuk e bëj dot këtë gjë se kam karakter. Tani vjen dhe thotë a dalim jashtë. Që pas takimit e deri sot, i kam shkruajtur, e kam marrë në telefon, ka qenë shumë i qetë, fjalëpak. Erdhi më shoqëroi në shtëpi pas takimit, qan, thotë fjalë të tjera ndryshe. Mua nuk më pëlqejnë këto gjëra, janë fasada.

Viliani: Hajde dalim.

Daniela: Për mua është i lirë të vazhdojë sonte ku të dojë. E kam bënë pikën dhe nuk e heq më.

Daniela largohet nga takimi me Vilianin: Të vlerësoj pafund, por…

Marrëdhënia mes Danielës dhe Vilianit është futur në një pikë sa askush nuk e di më se çfarë do ndodhë. Në takimin e fundit mes tyre, fronistja është larguar.

Shkak është bërë një koment i konkurrentit, i cili tha se nëse vjen një froniste e re në Love Story, ai do të tregojë interes për të. Por kjo bëri që Daniela t’i kërkojë pauzën e vet Vilianit dhe të largohej nga takimi. Ndërkohë ky i fundit, nuk e ndaloi atë që të ikte.

Viliani: Nuk jam fare i sigurtë tek ti, s’kam siguri unë.

Daniela: Nëse ti je 1 herë i pasigurt se ça do të bësh me mua, unë jam 100 herë më shumë se sa ty sepse jam djegur më shumë se sa ti dhe nuk kam besim tek meshkujt. Ti që fitosh besimin tim duhet punë.

Viliani: Unë nuk dua që Love Story të mbarojë dhe ne të dy mos flasim më.

Daniela: Kjo është në dorën tonë.

Viliani: Kjo është në dorë tënden dhe timen.

Daniela: Unë nuk kam shprehur pëlqim për meshkuj të tjerë aty.

Viliani: Jo, por i thërret në takim.

Daniela: Jam për t’i njohur djemtë të gjithë dhe shkoj aty ku më thotë zemra mua. Siç kam bërë.

Viliani: Ke ardhur, ashtu ikën nesër ti! Unë nesër me ardh një froniste tjetër tregoj interes edhe për të.

Daniela: Mund të vazhdosh me fronisten tjetër. Unë kërkoj pauzën time. Kam shumë respekt për ty, të vlerësoj pa fund. Thjesht këto gjëra, ta kam thënë dhe herë tjetër, më largojnë.

Viliani: Ato takimet që bën ti nuk më largojnë mua?

Daniela: Ti prit fronisten e re, provo fatin tënd. Ndoshta të ngjit. Mund të krijosh një lidhje, një romancë tënden, jam shumë dakord! Do çohemi të ikim?

Viliani: Jo.

Daniela: Të iki unë?

Viliani: Mund të ikësh.

Pas largimit, Daniela ka thënë se nuk e priste këtë veprim të Vilianit.

“Nuk e prisja që dikush të kthente kurrizin për një muhabet pa lidhje dhe të largohej në këtë formë. Ia kam shpjeguar situatën time që jam ndarë pas 7 vitesh për një keqkuptim që është arsyeja shumë e madhe që arrita ta vendos këmbën time dhe të them stop, për Vilianin dhashë gjithçka, dhashë besim, i dhashë afrimitet, e hodhi poshtë çdo gjë për një bisedë! E mira është që çdo kush prej nesh të vijojë me rrugën e vet. Kështu që i uroj fat me fronisten e re që po pret”, tha Daniela.

Ndërkohë për Vilianin kjo gjë ishte e pritshme.

“Unë e prisja me thënë të drejtën, nuk është se më surprizoi shumë. Nuk e di fare se ça do ndodhë dhe ça do bëhet”, tha ai.

Bleona na shuan kuriozitetin, tregon kë mbështet Putin apo Zelensky

Bleona ka gjetur disa çaste gjatë emisionit “Love Story” që të shprehte mbështetjen e saj për popullin e Ukrainës në këtë çaste të vështira pas sulmit të Rusisë.

Ajo shoi kuriozitetin edhe për të gjithë ndjekësit e saj dhe tha se mbështet Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i cili ka bërë sipas saj një akt heroik.

“Të mos harrojmë dhuna nuk është asnjëherë një gjë e mirë, në asnjë lloj forme, në asnjë lloj mënyre. Mbështetja ime, zemra ime, dhe dashuria ime është me popullin e Ukrainës dhe me President Zelenksy-n, i cili ka bërë një akt heroik. Në botë ndodhin shumë gjëra më serioze, të cilat nëse nuk ndalohen tani sjellin gjëra jo shumë të mira dhe diktatura nuk është asnjëherë e mirë për asnjë popull. Ne këtu në këtë show duhet të jemi shembulli i parë të mos mbështesim dhunën. Duke marrë parasysh që në botë po ndodhin gjëra kaq të rëndësishme dhe kaq makabre, të keqtrajtohet një popull i tërë për dëshirat e dikujt tjetër të paktën jeni të vërtetë me njëri tjetrin dhe të mos na humbi kohën”, u shpreh Bleona.

“Pusho se nuk ke një burrë”, Jerina Lalaj: Distancohem nga dhuna! Sot, nata e fundit në program

Jerina Lalaj nuk do të jetë më pjesë e Love Story? Opinionistja deklaroi këtë të hënë se do të tërhiqet dhe distancohet nga ky pozicion pas debatit që ndodhi javën e kaluar me opinionistin tjetër Robert Aliaj.

Jerina Lalaj: Është varianti tjetër që distancohet nga dhuna si puna ime që për respekt të atyre zonjave, vajzave dhe grave që më kanë shkruar gjatë gjithë kësaj jave dhe që duan të distancohen nga një dhunë e tmerrshme verbale që në shumicën e rasteve përfundon në dhunë fizike. Kjo është shoqëria për fat ë keq edhe duke dhënë leksione për familjen edhe duke i prekur edhe ndoshta ato gra që nuk kanë pasur mundësinë ose fatin që të kenë fëmijë, por kjo nuk i intereson askujt. Duke qenë se unë në të gjithë misionin që kam pasur në këtë produksion ishte pikërisht integriteti dhe dinjiteti që s’e prek askush dhe që unë besoj që do dua t’ia kursej veshëve të mi një diskurs kaq të ulët. Kështu që besoj se sot do të jetë nata e fundit që do të jemi bashkë. Kjo ishte në vijim të qëndrimit që ju si produksion keni mbajtur duke i dhënë hapësirën për t’u justifikuar dhe për të vazhduar në të njëjtën vijë të dhunës në të cilën bëri edhe të hënën e kaluar. Duke qenë se ky është produksioni juaj dhe ju zgjidhni me këtë të bashkëpunoni ashtu edhe unë kam të drejtën të tërhiqem sepse dua të distancohem nga ky pozicion. Dhuna është pusho dhe mos fol se ti nuk ke një burrë dhe meqë nuk ke një burrë nuk mund të flasësh.

Jerina Lalaj është opinioniste e Love Story-t që prej sezonit të parë./tvklan.al