Tensionet në veri, Kurti: I përkushtuar për zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes drejt normalizimit

17:16 27/05/2023

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se është i përkushtuar që të punojë me Mbretërinë e Bashkuar dhe aleatët e shteteve të QUINT-it për të punuar në zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve me Serbinë.

Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguarin e Mbretërisë së Bashkuar, lordin Stuart Peach, lidhur me zhvillimet e fundit, një ditë pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës.

“Theksova se qëllimi i vetëm i aeverisë sonë është të ofrojë qasje në zyra për kryetarët e zgjedhur dhe shpreha përkushtimin tim që të punoj me Mbretërinë e Bashkuar dhe aleatët e QUINT-it për zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes bazë”, shkroi Kurti në llogarinë e tij në Twitter.

Had a phone call w/ Lord Stuart Peach on the latest developments. Emphasized that our Govt's only intention is to provide access to the offices for the elected mayors & expressed my commitment to work w/ the UK and QUINT allies on a prompt implementation of the Basic Agmt.