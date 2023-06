Tensionet nga mbështetësit e Bashës/ Alibeaj: Gjithsecili tha lirshëm opinionin në Kryesi

11:32 08/06/2023

Deputeti i Partisë Demokratike Enkelejd Alibeaj thotë se në mbledhjen e Kryesisë së PD që u shoqërua në momente tensioni nga mbështetësit e Lulzim Bashës, gjithkush pati mundësinë që çdo deputet dhe anëtar të shprehte opinionin.

“Në mbledhjen e Kryesisë është thënë lirshëm opinioni i gjithsecilit për mënyrën se si do të duhet të ecë përpara PD. Kjo është një vlerë e pamohueshme. Do duhet një orë e më parë PD të marrë formën e plotë të funksionimit të saj. Do të thotë që zgjatja e drejtimit të saj me kryetarët e komanduar nuk ishte zgjidhja më e mirë. Nuk arrij ta kuptoj që edhe pas një zgjatje prej 1 viti e ca ne të marrim ende kohë. Kohë për çfarë? Do duhet të heqim dorë nga historia që fati i një partie vendoset nga emri individual i individit kushdo qoftë ai kryetar partie”.

Alibeaj shprehet se Partia Demokratike e ka të nevojshme të rindërtohet dhe strukturat të legjitimohen.

“Ky është një moment nga i cili të gijtha ato struktura që janë por dhe nga ato që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 14 Majit dhe mos harroni që në zgjedhjet e 14 Majit janë pikërisht këta njerëz të cilët morën 104 mijë vota. Unë besoj që demokratët janë, anëtarësia është, është lënë ky afat 1 muaj e diçka për t’i përcaktuar… kërkohet një rindërtim i Partisë Demokratike, legjitimim i strukturave, i kryetarit. Kurrsesi nuk do duhet shfokusuar nga fakti kush do jetë kryetar. Kryetar do jetë ai që do votojnë demokratët. Për të kandiduar, ka të drëjtë të kandidojë kushdo. Në qoftë se kemi arritur në situatën si para viteve ’90 ku i thoshim ca njerëzve ju s’keni të drejtë të kandidoni, unë nuk besoj se kjo është ajo çfarë Shqipëria dhe Partia Demokratike kërkon. Ndaj gara është, njerëzit do të vendosin”. /tvklan.al