Tentoi të vidhte lokalin, nipi i pronarit bën për spital 39-vjeçarin

Tentativa për të vjedhur një lokal, ka përfunduar me plagosjen në gjendje të rëndë të autorit të dyshuar.

Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme në Durrës. Policia thotë se qytetari me iniciale F.K. 39 vjeç kishte hyrë për të vjedhur lokalin në pronësi të qytetarit me iniciale A.V. Nipi i këtij të fundit, Skënder Isaku 25 vjeç e kishte kapur autorin e dyshuar dhe e kishte dhunuar, duke e goditur disa herë me dru në kokë.

39-vjeçari me iniciale F.K. ndodhet në Spitalin e Traumës nën kujdesin e mjekëve. Ndaj tij uniformat blu kanë nisur procedim në gjendje të lirë për vjedhje e mbetur në tentativë. Kurse 25-vjeçari Skënder Isaku u arrestua dhe akuzohet për vrasje me dashje e mbetur në tentativë. /tvklan.al