Diego Haxhiraj alias Teki Hanaj, i akuzuar për tentativën e vrasjes së dy efektivë të policisë 2 vjet më parë në Vlorë, është ekstraduar këtë të enjte nga Belgjika drejt vendit tonë.

Në një njoftim për mediat, Policia e Shtetit thotë se ndaj tij “Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, në vitin 2022 ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim, dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Ngjarja në fjalë, sipas policisë, ndodhi më 2 Shtator të 2022-t.

“Mbrëmjen e datës 02.09.2022, në qytetin e Vlorës, dyshohet se Diego Haxhiraj alias Teki Hanaj në bashkëpunim me një shtetas tjetër, ka qëlluar me armë zjarri, në drejtim të 2 punonjësve të Policisë. Autorët u larguan nga vendngjarja me një automjet, i cili u gjet dhe u sekuestrua nga policia”, thotë policia në njoftimin për mediat./tvklan.al