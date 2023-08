Tentoi të vriste hasmin në Belgjikë, dënohet me 15 vite burg Kasandër Noga

22:19 01/08/2023

Mediat në Belgjikë raportojnë se Kasandër Noga është dënuar me 15 vjet burg. Në Qershor të vitit të kaluar ai tentoi të vriste Erion Hasanbelliun. Noga lëshoi 7 plumba ndaj tij, por fatmirësisht Hasanbelliu mundi të mbijetojë.

“Qitësi u dënua me 15 vjet burg sot, megjithatë askush nuk mund të thotë se ky verdikt do t’i japë fund gjakderdhjes”, raporton media HLN duke iu referuar përplasjes së gjatë në kohë mes dy familjeve shqiptare.

Noga dhe Hasanbelliu ishin në hasmëri që prej vitit 2000. Saga e këtyre vrasjeve ka nisur me Aqif Hasanbelliun, babain e Erionit. Hakmarrja vazhdoi edhe me një seri ngjarjesh të tjera, pasi Erion Hasanbelliu bashkë me vëllain e tij Geron Hasanbelliu ekzekutuan Julian Çelën dhe plagosën rëndë Kasandër Nogën në vitin 2002, në Antverp të Belgjikës.

Kasandër Noga, 46 vjeç, është një emër i njohur i botës së krimit. Sipas mediave belge, ai akuzohet për të paktën 5 vrasje dhe disa plagosje në Belgjikë, por edhe për vrasje të tjera të kryera në Shqipëri.

Masakra e 4 Janarit 2022 në Don Bosko në Tiranë dyshohet se u krye nga Kevin Zeneli (Suçi) me porosi të Kasandër Nogës, por u ngatërrua objektivi dhe u vra 1 i pafajshëm e u plagosën 4 të tjerë (Lexo më shumë). Kështu dëshmoi para hetuesve të Policisë së Durrësit, Indrit Beqiraj, i arrestuar dhe që ka rrëfyer disa krime.

Ai ishte paguar nga Kasandër Noga dhe porosinë ia kishte dhënë Kevin Zeneli për të vrarë Geron Hasanbelliun.

Por sipas tij, detyrën nuk mundi ta përmbushte dhe më 4 Janar 2022 ishte vetë Kevin Zeneli që qëlloi me armë në një lokal në Don Bosko duke shkaktuar masakër. Objektivi ishte ngatërruar. Viktima dhe të plagosurit nuk kishin lidhje me ngjarjen./tvklan.al