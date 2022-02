Tentoi të vriste pronarin e hotelit, burg për reperin

19:40 05/02/2022

Reperi Ervin Selita i njohur me emrin e artit “Vinz” është lënë në burg nga Gjykata e Tiranës. Ai u ndalua nga policia e Tiranës të enjten, pasi tentoi të vrasë me armë zjarri Zeni Xhindin, pronarin e një hoteli në rrugën “Tre Vëllezërit Kondi” në kryeqytet.

Reperi u paraqit në kafazin e gjykatës bashkë me disa të ndaluar të tjerë për t’u njohur me masat e sigurisë. Gjatë seancës gjyqësore prokuroria kërkoi arrest me burg, kërkesë që u pranua dhe nga togat e zeza. Ndaj 30-vjeçarit Selita janë ngritur akuzat për “Vrasja me dashje” mbetur në tentativë, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Shkatërrimi i pronës” dhe “Prishja e qetësisë publike”.

Ngjarja ndodhi pas një konflikti mes reperit dhe recepsionistit të hotelit. Punonjësi nuk pranoi ta linte Selitën të rezervonte një dhomë hoteli, pa dorëzuar kartën e identitetit të vajzës që e shoqëronte. Më pas në debat u përfshi edhe pronari i hoteli Zeni Xhindi dhe në këtë moment Selita nxori armën duke qëlluar në drejtim të tij për ta vrarë.

Nga të shtënat me armë zjarri fatmirësisht nuk pati të lënduar. Ervin Selita rezulton me precedentë të mëparshëm penalë pasi ka qenë i arrestuar edhe më herët, rreth dy vite më parë.

