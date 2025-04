Që pasi plasi lufta në Ukrainë, jemi mësuar me armëpushimet e shkurtra ose maksimumi 30 ditë, por sërish me asnjë ndryshim në thelb të situatës. Edhe për armëpushimin e fundit 3-ditor të shpallur nga Presidenti rus Vladimir Putin ka shumë aludime. A është kjo një taktikë që vetëm sa e zvarrit agresionin? A po e mban ai me gënjeshtra homologun amerikan Donald Trump?

Burime nga Kremlini thonë se e vërteta do të dalë në dritë më 8 ose 10 Maj, që përkon me ditën përkujtimore të fitores së Rusisë ndaj Gjermanisë naziste. S’mund të jetë rastësi, pasi Putin e ka përsëritur shpesh se invazioni i kësaj shkalle në Ukrainë ka ardhur prej regjimit neo-nazist atje.

Spekulimet i përforcon akoma më shumë Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i cili vijon të jetë skeptik. Ai e ka akuzuar Putinin për një tjetër vit manipulimi ndaj Trump. “Putin ka frikë t’i thotë Presidentit Trump se do ta vazhdojë luftën dhe të vijojë të vrasë ukrainasit. Ja pse Moska po e kamuflon idenë e armëpushimit me parakushte të tilla që gjithnjë të çojnë drejt dështimit. Putin e bën herë pas here këtë. Ai nuk thotë jo menjëherë, por i zvarrit gërat derisa i kthen në të pamundura”, ka shkruar në “X” Zelensky.

Ajo që vlen të theksohet është se në Kiev situata vijon të jetë e frikshme, me civilët që vrapojnë drejt vendstrehimeve të sigurta apo me dronët që rrënojnë e marrin jetë. Deri më tani, Putini ka refuzuar të pranojë një armëpushim të plotë, të pakushtëzuar dhe afatgjatë, duke thënë se kjo do të ndodhë vetëm nëse do të ndalen furnizimet perëndimore me armë për Ukrainën dhe përpjekjet e mobilizimit të Ukrainës. Në vend të kësaj, Kremlini ka njoftuar pauza të përkohshme, i ka shkelur ato dhe më pas ka akuzuar Ukrainën për të njëjtën gjë.

Këto veprime e kanë zemëruar edhe Trump, administrata e të cilit po tregon shenja se po lodhet nga detyra e zgjidhjes së konfliktit më të madh në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore. Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio është shprehur se kjo javë do të jetë “shumë kritike” pasi është momenti që Washingtoni të vendosë. Trump, i cili në të kaluarën ka pohuar se një marrëveshje është afër, në fundjavë vuri në pikëpyetje gatishmërinë e Putinit për t’i dhënë fund luftës, pas sulmeve me rreze të gjatë veprimi ndaj Kievit.

“Nuk kishte asnjë arsye që Putini të qëllonte me raketa në zona civile, qytete dhe qyteza gjatë ditëve të fundit”, shkroi ai në TruthSocial. “Kjo më bën të mendoj se ndoshta ai nuk do ta ndalë luftën”, shtoi Kreu i Shtëpisë së Bardhë. Dhe kështu, për Ukrainën njoftimi i kësaj pauze të cilën Rusia nuk do ta respektojë është thjesht për të “qetësuar” Trump, pa asnjë qëllim për t’i dhënë fund konfliktit.

/tvklan.al